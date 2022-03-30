Gölcük İhsaniye AL TEMA gönüllüsü oldu

Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, toprağı korumak için TEMA Vakfı gönüllüsü oldular
Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi, TEMA gönüllüsü öğrencilerin TEMA Vakfı Gönüllü kartlarını ve "Bu okulun tüm öğrencileri TEMA gönüllüsü olmuştur" belgesini okula kazandırdı. Okulda düzenlenen törene TEMA Vakfı İl Temsilcisi Nermin Tol, İlçe Sorumluları Melahat Aşıkoğlu ve Şevkiye Uğur, İhsaniye Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Lise Genç TEMA Sorumlusu Kıymet Yakay, Okul Müdürü Ahmet Cengiz Altunbaş, tüm okul öğretmen ve öğrencileri katıldı. Öğrencilerin TEMA Vakfı Gönüllü kartları Okul Müdürü Ahmet Cengiz Altunbaş'a teslim edildi. Öğrenciler toprağı koruma konusundaki bilinçli çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Dünya bize geçmişin mirası olduğu kadar geleceğin de emanetidir, onu ancak tek yürek olursak koruyabiliriz” mesajını verdiler.
Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, toprağı korumak için TEMA Vakfı gönüllüsü oldular
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.