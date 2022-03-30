30 Mar 2022 - 15:30- Gündem G: 30 Mar 2022 - 15:31

60 ilden gelen konuklar, tarih turuna çıktı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, MEB’nin ‘Hizmet İçi Eğitimleri’ kapsamında 60 ilden ilimize gelen uzman personele tarih ve kültür turu düzenledi

60 ilden gelen konuklar, tarih turuna çıktı mask

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği tarih turları ilimizde eğitim gören öğrenciler kadar il ve yurt dışından gelen konukları da ağırlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Müdürlüğü, son olarak Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitimleri kapsamında ilimize gelen Sivil Savunma ve İş Güvenliği Uzmanlarından oluşan heyeti kentimizin tarihi ile tanıştırarak anlamlı bir kültür turuna ev sahipliği yaptı. 60 il ve ilçeden gelen konuklar, gördükleri karşısında büyük hayranlık duydular. Konuklar bol bol fotoğraf çekilerek tarihi dakikaları ölümsüzleştirdiler.

30 Mar 2022 - 15:30 - Gündem

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