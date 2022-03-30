Çınar Akademi’de deneme sınavları başlıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi’de ücretsiz deneme sınavları başlıyor. Ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kurslarının verileceği Çınar Akademi’de sınavlar 2-3 Nisan tarihlerinde başlayarak her hafta sonu uygulanmaya devam edecek. Öğrenciler Çınar Akademi’de gerçekleştirilecek sınavlara önceki gün itibariyle izmit.bel.tr adresinden başvuru yapmaya başladılar. Her hafta farklı bir sınavla kendilerini deneyecek olan adaylar hem farklı soru tarzları görecek hem de sınav stresini yenecekler. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına göre eksikliklerinin olduğu konularda takviye alabilecekler.