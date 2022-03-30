Meteoroloji uyardı: Yarın sabah başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın 31.03.2022 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de, 01.04.2022 Cuma günü Marmara ve Ege Bölge geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği Çatı Uçması, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi, Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi ile Ulaşımda Aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.