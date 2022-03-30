30 Mar 2022 - 15:27- Gündem G: 30 Mar 2022 - 15:34

Meteoroloji uyardı: Yarın sabah başlayacak

Meteoroloji yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de cuma günü ise Marmara bölgesinde meydana gelecek olan kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji uyardı: Yarın sabah başlayacak mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın 31.03.2022 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de, 01.04.2022 Cuma günü Marmara ve Ege Bölge geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği Çatı Uçması, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi, Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi ile Ulaşımda Aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

30 Mar 2022 - 15:27 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.546.302 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çınar Akademi’de sona doğru  mask
Çınar Akademi’de sona doğru 
Öfkeye 10 saniye mola!   mask
Öfkeye 10 saniye mola!  
60 ilden gelen konuklar, tarih turuna çıktı mask
60 ilden gelen konuklar, tarih turuna çıktı
Gölcük İhsaniye AL TEMA gönüllüsü oldu mask
Gölcük İhsaniye AL TEMA gönüllüsü oldu
Tepegöz fanzinin ilk sayısı yayınlandı mask
Tepegöz fanzinin ilk sayısı yayınlandı
Çınar Akademi’de sona doğru  mask
Çınar Akademi’de sona doğru 
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL