Çınar Akademi’de sona doğru 

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin hak ettikleri geleceğe kavuşmaları için Çınar Akademi projesi hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan Çınar Akademi’de Fen İşleri Müdürlüğü Plan Proje ekibi tarafından çalışmalarda sona gelindi.
DENEME SINAVLARI BAŞLIYOR
Çalışmalarda sona gelinen Çınar Akademi’de ücretsiz deneme sınavları için de başvurular devam ediyor. Ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kurslarının verileceği Çınar Akademi’de sınavlar 2-3 Nisan tarihlerinde başlayarak her hafta sonu uygulanmaya devam edecek. Öğrenciler Çınar Akademi için gerçekleştirilecek sınavlara izmit.bel.tr adresinden başvuru yapabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.