30 Mar 2022 - 15:33- Gündem G: 30 Mar 2022 - 15:34

Çınar Akademi’de sona doğru 

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle hayata geçirilecek olan Çınar Akademi çalışmalarında sona gelindi

Çınar Akademi’de sona doğru  mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin hak ettikleri geleceğe kavuşmaları için Çınar Akademi projesi hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan Çınar Akademi’de Fen İşleri Müdürlüğü Plan Proje ekibi tarafından çalışmalarda sona gelindi. 


DENEME SINAVLARI BAŞLIYOR


Çalışmalarda sona gelinen Çınar Akademi’de ücretsiz deneme sınavları için de başvurular devam ediyor. Ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kurslarının verileceği Çınar Akademi’de sınavlar 2-3 Nisan tarihlerinde başlayarak her hafta sonu uygulanmaya devam edecek. Öğrenciler Çınar Akademi için gerçekleştirilecek sınavlara izmit.bel.tr adresinden başvuru yapabilir.

30 Mar 2022 - 15:33 - Gündem

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