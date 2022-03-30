Çınar Akademi’de sona doğru 

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin hak ettikleri geleceğe kavuşmaları için Çınar Akademi projesi hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan Çınar Akademi’de Fen İşleri Müdürlüğü Plan Proje ekibi tarafından çalışmalarda sona gelindi.



DENEME SINAVLARI BAŞLIYOR



Çalışmalarda sona gelinen Çınar Akademi’de ücretsiz deneme sınavları için de başvurular devam ediyor. Ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kurslarının verileceği Çınar Akademi’de sınavlar 2-3 Nisan tarihlerinde başlayarak her hafta sonu uygulanmaya devam edecek. Öğrenciler Çınar Akademi için gerçekleştirilecek sınavlara izmit.bel.tr adresinden başvuru yapabilir.