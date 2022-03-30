Alınan bilgiye göre Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve İzmit İstiklal Caddesinde faaliyet gösteren Emre Giyim’in sahibi ve Kocaelispor eski yöneticisi İsmet Erturan (59) Kartepe Suadiye Okçapınar mevkiinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince traktörün altından çıkartılan Erturan, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Erturan, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından olan Özlem Erturan’ın eşi olan İsmet Erturan’ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu. 1 çocuk babası olan Erturan’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek.
30 Mar 2022 - 15:49- Gündem Güncelleme: 30 Mar 2022 - 16:36
İzmitli esnaf hayatını kaybetti
İzmit İstiklal Caddesinde faaliyet gösteren Emre Giyim’in sahibi olan 59 yaşındaki İsmet Erturan, devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erturan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.