İzmitli esnaf hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve İzmit İstiklal Caddesinde faaliyet gösteren Emre Giyim’in sahibi ve Kocaelispor eski yöneticisi İsmet Erturan (59) Kartepe Suadiye Okçapınar mevkiinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince traktörün altından çıkartılan Erturan, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Erturan, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından olan Özlem Erturan’ın eşi olan İsmet Erturan’ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu. 1 çocuk babası olan Erturan’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek.