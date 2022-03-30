Başkan Büyükakın, “Kendisini sorumlu hisseden herkes kalkıp adım atmalı”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Kadın Kolları Başkanı Yudum Kaşıkçı, Yeniköy Kooperatifi Başkanı Hüseyin Uzun, Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç ve yönetimlerinin yanı sıra Darıca Zonguldaklılar Dernek Başkanı Mesut Koca, Darıca Karabüklüler Dernek Başkanı İsmail Torun, Darıca Sinoplular Dernek Başkanı Turgut Öztürk, Darıca Eskişehirliler Dernek Başkanı Mustafa Genç, Darıca Trabzonlular Dernek Başkanı Umut Sağlam, Darıca Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Durmuş Bayrak’ı makamında ağırladı. Başkan Büyükakın, görüşmelerde “Kocaelilik bilincinin oluşturulmasında herkes gayret etmeli ve çalışmalıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda kendisini sorumlu hisseden herkes kalkıp adım atmalı.” dedi.

“GEREKENİ DE EKİPLERİMİZLE BİRLİKTE YERİNE GETİRİYORUZ”

Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek ve beraberinde ki mahalle sakinlerini de konuk eden Başkan Büyükakın, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere her kesimle görüşmelerini sürdürerek şunları kaydetti: “Sanattan kültüre, siyasetten sivil toplum kuruluşlarına, iş dünyasından kobilere kadar Kocaeli’nin tüm dinamikleriyle bir araya gelmeye büyük gayret gösteriyoruz. Yeni şehircilik anlayışı içerisinde halkımızın beklediği hizmetleri tek tek yerine getiriyoruz. Halkımızla birlikte hareket ediyor, taleplerini çok iyi dinliyor ve gerekeni de ekiplerimizle birlikte yerine getiriyoruz.”

“HER PROJEDE İSTİŞARE VAR, BİRLİK VAR, BERABERLİK VAR”

Başkan Büyükakın, “Yeni şehircilik anlayışımız ile şehrimize kazandırdığımız her projede istişare var, birlik var, beraberlik var. Aynı anlayış ile çalışmalara hızla devam ediyoruz. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşana kadar üretimde, tarımda, ticarette, sanatta, kültürde, gençlikte, bilimde ve istihdamda başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşıyacak desteklerimizi vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.