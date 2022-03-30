30 Mar 2022 - 16:23- Spor G: 30 Mar 2022 - 16:25

Gölcükspor:1-Gebzespor:0
Gölcükspor:1-Gebzespor:0 mask

BAL takımları da dün zor maçlar oynadı. 7.Bölge 3.Grup takımlarından Gölcükspor ile Gebzespor, tarihi derbiye çıktı. Gölcükspor maçı 1-0 kazandı. Diğer maçta ise Karamürselspor, Çayırovaspor’u derbisi isminde kalan maçta 6-0 yendi. Kullar ise patlama yaparak Alemdağ engelini 5-2 ile geçerken, 2.Gup’a ait maçta iki Kocaelili karşılaştı ve  Arslanbey G.B., rakibi Doğantepespor’u 5-2 yendi.

30 Mar 2022 - 16:23 - Spor

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Gölcükspor:1-Gebzespor:0 mask
Gölcükspor:1-Gebzespor:0
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