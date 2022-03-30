Gölcükspor:1-Gebzespor:0

BAL takımları da dün zor maçlar oynadı. 7.Bölge 3.Grup takımlarından Gölcükspor ile Gebzespor, tarihi derbiye çıktı. Gölcükspor maçı 1-0 kazandı. Diğer maçta ise Karamürselspor, Çayırovaspor’u derbisi isminde kalan maçta 6-0 yendi. Kullar ise patlama yaparak Alemdağ engelini 5-2 ile geçerken, 2.Gup’a ait maçta iki Kocaelili karşılaştı ve Arslanbey G.B., rakibi Doğantepespor’u 5-2 yendi.