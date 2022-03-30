BAL takımları da dün zor maçlar oynadı. 7.Bölge 3.Grup takımlarından Gölcükspor ile Gebzespor, tarihi derbiye çıktı. Gölcükspor maçı 1-0 kazandı. Diğer maçta ise Karamürselspor, Çayırovaspor’u derbisi isminde kalan maçta 6-0 yendi. Kullar ise patlama yaparak Alemdağ engelini 5-2 ile geçerken, 2.Gup’a ait maçta iki Kocaelili karşılaştı ve Arslanbey G.B., rakibi Doğantepespor’u 5-2 yendi.
30 Mar 2022 - 16:23- Spor Güncelleme: 30 Mar 2022 - 16:25
Gölcükspor:1-Gebzespor:0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.