Kiptaş İzmit Çınar Evler’de daire içi montajlar  hızla devam ediyor

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş’ın depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi yapısıyla Arızlı Akpınar’da hayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Vatandaşlara nitelikli konut sunmak amacıyla hızlı bir şekilde ilerleyen çalışmalar sonucunda projenin belirtilen takvimden önce tamamlanması bekleniyor.
ESTETİK VE DAYANIKLI KONUTLAR
Mimari tasarıma önem verilen, insan ve çevre odaklı Kiptaş İzmit Çınar Evler’de daire içi montaj imalatları tüm hızıyla sürüyor. Kiptaş İzmit Çınar Evler, yapımı tamamlandıktan sonra hem görüntüsüyle hem de dayanıklı yapısıyla İzmitlilerin nitelikli konut ihtiyacını karşılayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.