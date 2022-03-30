30 Mar 2022 - 16:54- Gündem G: 30 Mar 2022 - 16:55

Kiptaş İzmit Çınar Evler’de daire içi montajlar  hızla devam ediyor

İBB Kiptaş ve İzmit Belediyesi işbirliğiyle yapımı hızla devam eden ve mimari açısından örnek bir proje olan Kiptaş İzmit Çınar Evler’de daire içi montaj imalatları hızla devam ediyor

Kiptaş İzmit Çınar Evler’de daire içi montajlar  hızla devam ediyor mask

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş’ın depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi yapısıyla Arızlı Akpınar’da hayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Vatandaşlara nitelikli konut sunmak amacıyla hızlı bir şekilde ilerleyen çalışmalar sonucunda projenin belirtilen takvimden önce tamamlanması bekleniyor.


ESTETİK VE DAYANIKLI KONUTLAR

Mimari tasarıma önem verilen, insan ve çevre odaklı Kiptaş İzmit Çınar Evler’de daire içi montaj imalatları tüm hızıyla sürüyor. Kiptaş İzmit Çınar Evler, yapımı tamamlandıktan sonra hem görüntüsüyle hem de dayanıklı yapısıyla İzmitlilerin nitelikli konut ihtiyacını karşılayacak.

30 Mar 2022 - 16:54 - Gündem

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