Malatyalı iş insanları ‘Kocaeli MASİAD’ı kuruyor

Kocaeli’de bulunan sanayici, tüccar ve hizmet sektöründeki iş insanlarını bir araya getirecek “Kocaeli Malatyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MASİAD)” kuruluyor. Derneğin kurulması için geçtiğimiz gün Kocaeli Malatyalılar Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Haskul, mevcut Başkan İlkin Doydum ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Güven ile iş insanı Yuvacık, Gürpınar Kaynak Suları ve Vadi Besicilik Sahibi Cezmi Çiçek bir araya geldi.

“EKONOMİMİZE CANLILIK KATMAYI HEDEFLİYORUZ”

MASİAD’ın kurulması için bir araya gelen Mehmet Haskul, İlkin Doydum, Özgür Güven ve Cezmi Çiçek tarafından yapılan ortak açıklamada, “MASİAD, ilimizde bulunan Malatyalı iş insanlarının birbirleri arasında ticaret yapmalarını ve ortak projelerle işbirliğini sağlayarak istihdamı artırmaya yönelik Kocaeli ekonomisine canlılık katmayı hedeflemektedir. Bu oluşum başta yaşadığımız şehir Kocaeli’ye büyük katkı sağlayacaktır. Sanayi kenti olan Kocaeli’deki Malatyalı Sanayici ve İş İnsanlarının kuracağı MASİAD'ın pilot bir proje olduğu ilimizde bulunan tüm dernekler başta olmak üzere diğer illerde bulunan Malatyalılar Derneklerine ve tüm sivil toplum örgütlerine örnek olacak ve tüm Türkiye’de bu oluşumun adından söz ettirecek” denildi.

“10 GÜNDE TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ”

Dernek başkanlığını üstlenecek olan Cezmi Çiçek gazetemize yaptığı açıklamada, “Kocaeli’de uzun bir zamandır böyle bir yapılanmayı düşünüyorduk. Pandemiden dolayı ortamın müsait hale gelmesini bekliyorduk. Yaklaşık 10 gün içerisinde derneğin bütün yapılanmasını tamamlamış olacağız. Kocaeli, Malatyalı iş insanlarının yoğun olduğu bir bölge. Özellikle Gebze’den Darıca, Derice, İzmit’i, Gölcük’e kadar. İş insanlarını tek çatı altında birleştirip güçlü bir dernek haline getirmek gayreti içerisindeyiz. Arkadaşlarımız da bu süreçte dernek başkanlığı için beni uygun gördüler. İnşallah Kocaeli’ye faydalı olacak şekilde yerine getireceğiz” dedi.

“12 BİN MALATYALI KOCAELİ’DE”

“Kocaeli’de 12 bin civarı Malatyalı yaşıyor” diyen Çiçek, “1000’in üzerinde Kocaeli’de marka olmuş, Kocaeli’ye katma değer katan iş insanı var. Uzun bir süre önce kurulması gerekiyordu ama pandemi bu işi biraz daha askıya aldırdı. Kocaeli’nin en güçlü STK’larından bir tanesi olacağına inanıyorum. O boşluğu doldurmaya çalışacağız inşallah. Başiskele’de bir iş merkezi yapıyorum. Derneğin iş merkezinin üst katında güzel bir yeri olacak. Amacımız iş insanlarını bir araya getirmek ama Malatyalı iş adamlarıyla bir araya gelip, gücümüzü birleştirerek sosyal hayata katkıda bulunmak asıl amacımız” ifadelerine yer verdi.