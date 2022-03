Rektör Aslan basın mensuplarıyla buluştu

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, üniversitenin akademik başarıları, bilimsel araştırmalar, sanayi ve araştırma merkezleriyle yapılan iş birlikleri başta olmak üzere genel bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Erhan Demirbaş ile Prof. Dr. Bülent Keskinler, Genel Sekreter Nadir Yıldırım, TTO Genel Müdürü Zübeyde Demirkapu, daire başkanları ile birim müdürleri hazır bulundu.

Pandemi nedeniyle ara verilen basınla buluşmaların daha sık yapılacağını belirterek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Aslan, akademik başarılar ile çeşitli iş birlikleri ve projelerden bazı örnekler sunacağını ifade etti. Toplantıda süre kısıtlamasından dolayı dile getirilmese de tüm bu proje ve çalışmalarının altının dolu olduğuna dikkat çeken Rektör Aslan, somut çıktıların ve istatistiksel değerlerin bunun en önemli göstergeleri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin araştırma üniversitesi olan Gebze Teknik Üniversitesi’nin bu başarıları elde etmesinde katkıları bulunan GTÜ yönetiminde bulunan yardımcılarına ve tüm dış paydaşlara teşekkür etti. Ayrıca basına da GTÜ’ye gösterdikleri ilgiden dolayı Kocaeli ve Gebze basınına teşekkürlerini sundu.

Rektör Aslan’ın basın toplantısında konuşmasından satırbaşları şöyle oldu;

Akademik Başarılar

“Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021" sonuçları açıklandı. Bir önceki araştırmada Genel Memnuniyet Sıralamasında 4. olan üniversitemiz, iki kademe yükselerek 2. sıraya yerleşti. Altı farklı kategoride yapılan memnuniyet araştırmasında GTÜ; tüm alanlarda A, 2 alanda A Plus derecesi alarak önemli bir başarıya imza attı. Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması 2022" verilerine göre, Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri arasında yer alan üniversitemiz Türkiye sıralamasında En İyi 6. Devlet Üniversitesi olurken dünya üniversiteleri bazında 401+ bandında yer aldı.”

‘’URAP Araştırma Laboratuvarı’’ tarafından hazırlanan Devlet Üniversiteleri sıralamasında 11. sırada, Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler sıralamasında ise 7. sırada yer aldık. TÜBİTAK tarafından hazırlanan, 2021 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi açıklandı. GTÜ endekste ilk ondaki yerini koruyarak genel sıralamada 7. devlet üniversiteleri içinde ise 4. sırada yer aldık.”

İş Dünyasında En Fazla İlgi Gören 6. Üniversite

“Memnuniyetle gördüğümüz bir husus var ki üniversitemiz iş dünyasında, sanayiciler tarafından ilgi görüyor. Mezunlarımız için GTÜ adı referans oluyor. Nitekim Son on yılda mezun olduktan sonra en hızlı şekilde işe girme oranlarının dikkate alındığı değerlendirme sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi Devlet Üniversiteleri Sıralamasında 6. sırada yer alırken Tüm Üniversiteler Genel Sıralamasında 9. oldu.”

TÜBA Raporunda GTÜ Zirveye Yerleşti

“GTÜ donanımlı kadrosu ve kaliteli eğitim anlayışı ile bir bağımsız araştırmada daha liderliği göğüsledi. GTÜ, Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) yayınladığı raporda yayın yapma oranı ve akademik verimlilikte En İyi Devlet Üniversitesi olarak gösterildi.”

Bölüm Başarı Sıralamaları

“Genel olarak bölümlerimize alım puanlarımız yükseliş eğiliminde. Geçtiğimiz yıl yeni açtığımız Havacılık ve Uzay Bilimleri fakültemize bağlı Uçak Mühendisliği bölümü en yüksek ilk 10 binden en düşün 33 binden öğrenci aldı. Fakültemize Mimarlık fakültemiz ve İdari ve Mali İşler Dairesi başkanlığımızın destekleriyle yeni bir fakülte binası ve atölye kurma çalışmalarına başladık. Mimari tasarım ve proje hazırlanması aşamasında; sektörel ve bölgesel açıdan oldukça önemli olduğu bilinen söz konusu programın kaliteli ve iyi eğitimli uçak mühendislerinin ilgili sektörlere kazandırılması için gerekli ihtiyaçlar göz önünde bulunduruldu.”

“Genel olarak derslikten daha çok atölye sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Öğrenci sayımıza baktığımızda toplam 9335 öğrencimiz var. Doktora öğrencilerimizin sayısını artırmak istiyoruz. Bu yönde girişimlerimiz var. Doktora mezunlarının üniversitelerin yanı sıra araştırma merkezlerinde, sanayide istihdam edilmeleri gerekir.”

Yeşil Kampüs ve Kapalı Alanlar

“Kampüs alanımız yapılan tahsis ve zaman içerisinde yapılan terk ile verilen muvaffakatlar sonrası toplam 1.782.560 m² mertebesine ulaşmış, 2018 yılı içerisinde Çayırova Kampüs Alanımızın 172.502,17 m² bölümü, 19.02.2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile “Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak tespit edilmiştir.”

“Üniversitemizin gün itibarı ile sahip olduğu kapalı alan miktarı şu şekilde özetlenebilir: 2014 yılı sonu Gebze Teknik Üniversitesi adı ile yeni kurulma sürecinde toplam kapalı alanımız 77.926 m² iken; 2015 yılında 86.238 m², 2016 yılında 106.584 m², 2017 yılında 122.526 m², 2018 yılında 124.093 m², 2019 yılında 125.790,56 m² 2020 yılında 135.006 m² mertebesine ulaşmış olup 2021 yılı sonunda bu rakam toplam 84 bina olmak üzere 148.104,94 m² şekline gelmiştir.”

Bazı Önemli Gelişmeler

“Belirttiğim gibi burada tüm çalışma ve projelerimizin ancak bir kısmını bilgi vermesi açısından hatırlatmak isterim. Bunun haricinde basın mensuplarıyla projelerimiz ve çıktıları hakkında röportaj yapmak isterseniz bu konuda sizlere zaman ayırmak isterim. Tüm projelerimizi kamu yararı gözeterek öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin yararına gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizdeki bilimsel araştırma kabiliyetine aralıksız ivme kazandıracak iş birliklerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışmalardan bazısı şöyledir;”

“Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Üniversitesi ve IMES Organize Sanayi Bölgesi(Başvuru Sahibi) ortaklığında gerçekleştirilen Güdümlü Proje Desteği Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi protokolü, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Projesi kapsamında Bingöl Üniversitesi arasında iş birliği protokolü, Hektaş ile ‘Milli Tarım’ hedefi doğrultusunda Ar-Ge iş birliği, LogoSoft ile iş birliği, Sabancı Üniversitesi ile Deney Hayvanları Araştırma, TEI ile Stajyer Öğrenci Programı Protokolü imzalandı. Fujitsu Türkiye ve IBTECH-Finansbank Destekli Öğrenci Laboratuvarı açıldı.”

“Kimya Bölümü Genel Kimya Laboratuvarı, Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi (ETDAM) ve TEI – TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’nin katkıları ile “Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı faaliyete geçti. Akım Metal, Gübretaş, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, PİMTAŞ A.Ş., Koçak Petrol, Kale Kalıp Makine ve Kalıp Sanayi A.Ş., Kazlıçeşme Ar-Ge Merkezi, Pendik Sanayici ve İş adamları Derneği (PESİAD), KOSGEB, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladık.”

“Türkiye ile Birleşik Krallık Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklıklar forumuna katıldık. Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri iş birliği protokolünü imzaladık.”

Eğitim ve Teknoloji Programlarının Uygulanacağı Dronepark Faaliyete Geçti

“Geçtiğimiz yıl içerisinde; Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Ar-Ge alanında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TABİP projesi kapsamında, Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Afet Farkındalık Eğitimi alanında, Mavruz Tarım ile Ar-Ge odaklı, TEI – TUSAŞ Motor Sanayii ile GTÜ Arasında Stajyer Öğrenci alanında, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Üniversitemiz FLY BVLOS Teknoloji AR-GE Danışmanlık ve Dış Ticaret Şirketi ile Bingöl Üniversitesi arasında, Gebze Girişimci İşadamları Vakfı, dikey ve topraksız tarımda yerli akıllı otomasyon sistemleri için MANAKİN, Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde "Bir Dönüşüm Hikayesi Projesi kapsamında Darıca Belediyesi, kültür, sanat, spor ve eğitim alanında Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Pendik Uluslararası Kız İmam Hatip Lisesi iş birliğine gittiğimiz kurum ve kuruluşlar oldular. Fly Bvlos Technology, Come2Türkiye ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan eğitim ve teknoloji programlarının uygulanacağı Dronepark faaliyete geçti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Anadolu Projesine dahil olduk.”

“Bu yıl içerisinde; Uzay teknolojileri alanında ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalar için Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi GEBKİM OSB, TÜBİTAK-MAM, SAHA, SİMA ALÜMİNYUM ile Magnezyum alaşımları için ikiz merdaneli döküm sistemi için, EKOSE Global Enerji Yatırım A.Ş. arasında “GTÜ Ataşehir Teknopark" alanı için, Büyük Anadolu Sağlık Grubu ile kurumsal sağlık alanında iş birliktelikleri oluşturduk.”

Savunma Sanayisine Önemli Katkılar

“Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda uluslararası girişimlerde bulunduk. Bunlardan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında “Akademik İş Birliği Protokolü” imzaladık. Tayvan’da bulunan dünyanın en iyi eğitim kurumlarıyla irtibatımız oldu. National Technical University, National Science and Technolgy University, 3 milli üniversitenin birleştirilmesiyle oluşturulan National Kaohsiung University gibi savunma, güvenlik konularında öncü ve önemli eğitim kurumları olan TW devlet üniversiteleri ile bir dizi MoU (Memory of Understanding) imzalandı. Tayvan Cumhurbaşkanlığına bağlı son derece hassas milli - askeri bilimsel kurum olan NCSIST (National Chung Shan Institute of Science and Technology) ile ilk çalışma ziyareti yapıldı. Faaliyetlerimiz neticesinde TW delegasyonu ilk defa GTÜ’yü ziyaret etmiş ve TW Milli Savunma Bakanlığı (MND) ile GTU arasında Askeri Mühendis Eğitimi konusunda MoU imzalanmıştır. Heyet, GTÜ de Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yrd. Prof. Faruk Yiğit’in katılımıyla bir toplantı yapmıştır. Bu ziyaret sonrasında GTÜ’nin teknoloji transferinin eğitimi ve prototip üretimi konusunda çalışmalar yapacağı kararına varılmıştır.”

GTÜ TEKNOPARK’ın Başarısı

“Güçlü AR-GE olanakları bulunan Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünün 172.502,17m²’lik alanı GTÜ Teknopark'a tahsis edilmiştir. 69 Ar-Ge şirketi ve kuluçka merkezinde 9 şirketimiz bulunmaktadır. Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Bölgesi ağırlıklı olarak; Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii, Enerji, Otomotiv, Bilgi Teknolojileri, Bioteknoloji, Medikal, Nanoteknoloji, Finans ve Yazılım Teknolojileri alanlarında bir AR-GE üssü olacaktır. Nitelikli insan kaynağı havuzu, hibe teşvik danışmanlığı, akademik danışmanlık, kümelenme ve ticarileştirme desteği alanlarında hizmet sunulması planlanmaktadır.”

Uzay ve Havacılık Kümelenmesi Faaliyetleri

“İngiltere’nin en iyi drone eğitim okulu Flyby Technology, GTÜ Teknopark firması FLY BVLOS TECHNOLOGY arasında “Teknoloji Transferi, Sivil Drone Eğitimi ve Üretimi İşbirliği” Anlaşması’ imzalamıştır. GTÜ Teknopark, eğitim, öğretim, üretim ve Ar-Ge amaçlı olarak, kendi ekosistemini oluşturmak, bu kabiliyetini yurtiçi ve dışında çeşitli alanlarda modellemek üzere Uzay ve Havacılık Kümelenmesi yapılanmasına gitmiştir. FLY BVLOS TECHNOLOGY, belirtilen amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar yapan, İHA 2, İHA 3, katagorisinde uluslararası uçuş brövesi sertifikasyon vermeye yetkili İngiliz -Türk ortaklı Ar-Ge ve eğitim firmasıdır. Drone Park adıyla oluşturduğumuz alanda bungalow tipi sayısı 50’yi bulacak Ar-Ge ofisleri, laboratuarı ve bakım - servis - idame hangarı, uçuş - yer idare, kontrol kulesi, insansız sistemler özel pisti, eğitim ve idare binası bulunmaktadır. ”

Teknoloji Transfer Ofisi

“Stratejik öneme sahip lokasyon ve ortaklarla Teknoloji Transfer Ofisimiz 2018 yılında 470 bin lira borçluyken bugün yüzde 5 Teknopark hisse payı ile 1 milyondan fazla nakit varlığa sahip durumdadır. TÜBİTAK 1513 projesi kapsamında altı yıllık öngörülen geliri 17 milyonun üzerindedir. Sözleşme sayımız 200, sözleşme ciromuz 18 milyonun üzerindedir. 2023 yılı mali hedefimiz 250 milyondur. Bu rakamsal verilerin artışı aynı zamanda sanayi ile iş birlikteliğimizin bilim ve teknoloji üretimimizdeki artışı da ifade etmektedir.”

Üniversite Sanayi İşbirliği Kurulu

“Üniversitemiz TTO, Sürekli Eğitim Merkezi, Kariyer Geliştirme Merkezi ve Merkez Laboratuvar ile oluşturulan Üniversite Sanayi İşbirliği Kurulu sanayi ile dayanışmamızı geliştirecektir.”

Toplantıya akademisyen ve öğrencilerin başarılarının anlatıldığı bölüm ve ardından soru cevap bölümü ile son verildi. Basın toplantısının ardından GTÜ Teknopark-Drone Park gezilerek alanda yapılan çalışmalar FLY BVLOS Genel Müdürü Murat Islıoğlu tarafından basın mensuplarına aktarıldı.