DEVA Derince’den Gelecek’e ziyaret

Yaklaşık bir ay önce Gelecek Partisi Derince İlçe Başkanlığına atanan ve kısa sürede Sırrıpaşa Mahallesi Denizciler Caddesinde ilçe binasını tutarak tefrişatını gerçekleştiren İrfan Özyolcu’ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu’nun yaptığı ziyaretten sonra DEVA Derince yönetimi de başkan İrfan Özyolcu’yu ziyaret ederek başarılar dilediler.

Başkan Zeynep Sudan yaptığı açıklamada, “Sayın İrfan Özyolcu’ya hayırlı olsun temennilerimizi iletmeye geldik. Bu ilk ziyaretimiz tanışma amaçlı oldu. Umarım Derincemiz için ortak paydalarda buluşup, birlikte güzel projelere imza atarız” dedi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren başkan İrfan Özyolcu da, “Yeni atandık ve bir aylık süreci yer tutma ve tefrişat işleriyle geçirdik. Teşkilatımızı en kısa sürede tamamlayıp sahaya ineceğiz. Bizlerde ilk fırsatta iadeyi ziyarette bulunacağız. Siyasi partilerin bir araya gelebilmesi, ülkemizde yaşanan kutuplaşmanın ortadan kalkması açısından son derece önemli. Bu vesile ile hafta sonu başlayacak olan mübarek ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.