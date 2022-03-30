107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisi  ziyaretçi akınına uğruyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılında Atatürk Evi’nde açılan 107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisi İzmitliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çanakkale ruhunu İzmit’e taşıyan sergi son olarak Akşemesettin İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerini misafir etti.



REHBER EŞLİĞİNDE GEZDİLER

Rehber eşliğinde sergiyi gezen öğrenciler ve öğretmenler Çanakkale ruhunu hissederken izlediklerin belgesel film ile duygusal anlar yaşadılar. Çocuklar için hem eğitici hem de keyifli geçen günün sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. Çocuklara Türk Bayrağı hediye edilirken öğretmenlere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk hediye edildi.