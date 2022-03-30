30 Mar 2022 - 17:09- Gündem G: 30 Mar 2022 - 17:11

107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisi  ziyaretçi akınına uğruyor

İzmit Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılında Atatürk Evi’nde açılan 107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisi Akşemsettin İlkokulu öğrencilerini ağırladı

107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisi  ziyaretçi akınına uğruyor mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılında Atatürk Evi’nde açılan 107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez sergisi İzmitliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Çanakkale ruhunu İzmit’e taşıyan sergi son olarak Akşemesettin İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerini misafir etti. 


REHBER EŞLİĞİNDE GEZDİLER

Rehber eşliğinde sergiyi gezen öğrenciler ve öğretmenler Çanakkale ruhunu hissederken izlediklerin belgesel film ile duygusal anlar yaşadılar. Çocuklar için hem eğitici hem de keyifli geçen günün sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. Çocuklara Türk Bayrağı hediye edilirken öğretmenlere Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk hediye edildi.

30 Mar 2022 - 17:09 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.546.302 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Rektör Aslan basın mensuplarıyla buluştu mask
Rektör Aslan basın mensuplarıyla buluştu
Kiptaş İzmit Çınar Evler’de daire içi montajlar  hızla devam ediyor mask
Kiptaş İzmit Çınar Evler’de daire içi montajlar  hızla devam ediyor
Başkan Büyükakın, “Kendisini sorumlu hisseden herkes kalkıp adım atmalı” mask
Başkan Büyükakın, “Kendisini sorumlu hisseden herkes kalkıp adım atmalı”
Çınar Akademi’de sona doğru  mask
Çınar Akademi’de sona doğru 
Öfkeye 10 saniye mola!   mask
Öfkeye 10 saniye mola!  
60 ilden gelen konuklar, tarih turuna çıktı mask
60 ilden gelen konuklar, tarih turuna çıktı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL