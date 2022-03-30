Rauf Orbay Sokak usta şairlerin kalemleriyle süslendi

İzmit Belediyesi, kentin en işlek alanlarından olan Rauf Orbay Sokak’ta geçtiğimiz aylarda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlara yeni, konforlu ve modern alanlar sunmak adına büyük bir özveri ile çalışan ekipler, Rauf Orbay Sokağı yeni çehresiyle İzmitlilerin hizmetine sundu. Işıl ışıl görüntüsüyle İzmit’in cazibe merkezlerinden olan Rauf Orbay Sokak şimdi de usta şairlerin akıllardan kazınmayan şiirleriyle süslendi.
İZMİT’İN GÖZDE NOKTALARINDAN
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiir sokakta diyerek İzmit’in en renkli sokaklarından olan Rauf Orbay Sokağı şiirlerle süsledi. Sokakta yer alan çiçekliklerin üzerine Nazım Hikmet Ran’ın, Özdemir Asaf’ın, Cemal Süreya’nın şiirleri yazıldı. Yeni çehresiyle İzmit’in gözde noktalarından olan Rauf Orbay Sokak, şiirlerle daha da güzelleşirken yapılan çalışma vatandaşlardan tam not aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.