30 Mar 2022 - 17:14- Gündem G: 30 Mar 2022 - 17:16

Rauf Orbay Sokak usta şairlerin kalemleriyle süslendi

İzmit Belediyesi, Rauf Orbay Sokak’ta çiçekliklerin üzerini usta şairlerin kalemleriyle süsledi

Rauf Orbay Sokak usta şairlerin kalemleriyle süslendi mask

İzmit Belediyesi, kentin en işlek alanlarından olan Rauf Orbay Sokak’ta geçtiğimiz aylarda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlara yeni, konforlu ve modern alanlar sunmak adına büyük bir özveri ile çalışan ekipler, Rauf Orbay Sokağı yeni çehresiyle İzmitlilerin hizmetine sundu. Işıl ışıl görüntüsüyle İzmit’in cazibe merkezlerinden olan Rauf Orbay Sokak şimdi de usta şairlerin akıllardan kazınmayan şiirleriyle süslendi.

İZMİT’İN GÖZDE NOKTALARINDAN

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiir sokakta diyerek İzmit’in en renkli sokaklarından olan Rauf Orbay Sokağı şiirlerle süsledi. Sokakta yer alan çiçekliklerin üzerine Nazım Hikmet Ran’ın, Özdemir Asaf’ın, Cemal Süreya’nın şiirleri yazıldı. Yeni çehresiyle İzmit’in gözde noktalarından olan Rauf Orbay Sokak, şiirlerle daha da güzelleşirken yapılan çalışma vatandaşlardan tam not aldı.
# Sokak

30 Mar 2022 - 17:14 - Gündem

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