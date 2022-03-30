İzmit Belediyesi Engelsiz Taksi hizmeti ile spora da engel yok!

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Engelsiz Taksi hizmeti vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 2021 yılının Ekim ayında faaliyetlerine başlayan ve engeli bulunan bireylerin eli ayağı olmaya devam eden Engelsiz Taksi, bu kez de şehir dışından gelen sporculara ulaşım desteği verdi.

ŞEHİR DIŞINDAN İLGİ GÖRÜYOR

Engelli Erişilebilirlik Yasası’na uygun şekilde tasarlanan Engelsiz Taksi, diğer şehirlerden de ilgi görüyor. Engelsiz Taksi son olarak İzmir’den gelen engelli sporculara ve velilerine ulaşım desteği sağladı. Vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken teşekkür mahiyetinde Engelsiz Taksi çalışanlarına güzel armağanlarda bulundular.

RANDEVU OLUŞTURABİLİRLER

Engelsiz Taksi hizmetinden faydalanmak isteyen engel durumuna sahip vatandaşlar veya refakatçileri, randevu gününden en az 1-3 gün önce İzmit Belediyesinin 0262 318 00 00 (Dâhili: 4214) veya 0262 318 02 02 numaralı hatlarını arayarak randevu oluşturabilirler. Engelsiz Taksi hizmeti İzmit ilçe sınırları içerisindeki devlet hastaneleri ve tedavi merkezi randevularında hizmet vermektedir.