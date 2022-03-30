İzmit Belediyesi Engelsiz Taksi hizmeti ile spora da engel yok!

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün Engelsiz Taksi hizmeti vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 2021 yılının Ekim ayında faaliyetlerine başlayan ve engeli bulunan bireylerin eli ayağı olmaya devam eden Engelsiz Taksi, bu kez de şehir dışından gelen sporculara ulaşım desteği verdi.
ŞEHİR DIŞINDAN İLGİ GÖRÜYOR
Engelli Erişilebilirlik Yasası’na uygun şekilde tasarlanan Engelsiz Taksi, diğer şehirlerden de ilgi görüyor. Engelsiz Taksi son olarak İzmir’den gelen engelli sporculara ve velilerine ulaşım desteği sağladı. Vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken teşekkür mahiyetinde Engelsiz Taksi çalışanlarına güzel armağanlarda bulundular.
RANDEVU OLUŞTURABİLİRLER
Engelsiz Taksi hizmetinden faydalanmak isteyen engel durumuna sahip vatandaşlar veya refakatçileri, randevu gününden en az 1-3 gün önce İzmit Belediyesinin 0262 318 00 00 (Dâhili: 4214) veya 0262 318 02 02 numaralı hatlarını arayarak randevu oluşturabilirler. Engelsiz Taksi hizmeti İzmit ilçe sınırları içerisindeki devlet hastaneleri ve tedavi merkezi randevularında hizmet vermektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.