Eşini öldürüp çocuğu ile firar etti

Alınan bilgiye göre İzmit Erenler Mahallesi Kamer Sokakta ikamet eden Ayşe Perçem (41), eşi Hacı Perçem ile aralarındaki ailevi sorunlar nedeniyle tarşılmaya başladı. Tartışmanın ardından evdeki ekmek bıçağını alan Hacı Perçem, eşini sırdından 3 defa bıçakladı. Olayın ardından Hacı Perçem evdeki çocuğunu da yanına alarak olay yerinden kaçarken kanlar içinde kalan Ayşe Perçem ise kendini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Perçem'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerin olay yerinde yaptıkları inceleme işlemlerinin ardından Perçemcin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelisi Hacı Perçem'in yakalanması için çalışma başlattı.