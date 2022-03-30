Alınan bilgiye göre İzmit Erenler Mahallesi Kamer Sokakta ikamet eden Ayşe Perçem (41), eşi Hacı Perçem ile aralarındaki ailevi sorunlar nedeniyle tarşılmaya başladı. Tartışmanın ardından evdeki ekmek bıçağını alan Hacı Perçem, eşini sırdından 3 defa bıçakladı. Olayın ardından Hacı Perçem evdeki çocuğunu da yanına alarak olay yerinden kaçarken kanlar içinde kalan Ayşe Perçem ise kendini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Perçem'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerin olay yerinde yaptıkları inceleme işlemlerinin ardından Perçemcin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelisi Hacı Perçem'in yakalanması için çalışma başlattı.
30 Mar 2022 - 18:41- Asayiş Güncelleme: 30 Mar 2022 - 18:44
Eşini öldürüp çocuğu ile firar etti
İzmit Erenler Mahallesi'nde eşi Hacı Perçem tarafından sırtından ekmek bıçağıyla bıçaklanarak yaralanan Ayşe Perçem olay yerinde yaşamını yitirirken katil zanlısı koca ise çocuğunu yanına alarak olay yerinden kaçtı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.