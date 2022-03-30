Ramazan ayı öncesinde Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce kurulan ekipler, camilerin halıları başta olmak üzere mihraplarını, minberlerini, kapıları, pencereleri, avizeleri ve cemaatin kullandığı tüm alanları temizleyip, dezenfekte ediyor. Şu ana kadar 19 caminin temizliğini bitiren temizlik ekibi, teravih namazının başlayacağı ilk güne kadar ilçedeki tüm camilerin temizliğini tamamlamış olacak.
30 Mar 2022 - 21:03- Gündem Güncelleme: 30 Mar 2022 - 21:04
Başiskele’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor
Başiskele Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala ilçedeki camilerde temizlik çalışması yürütüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.