KTO mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Mustafa Efe Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Mart ayı meclis toplantısına Oda komite ve meclis üyelerinin yanı sıra, SGK İl Müdür Yardımcısı Ali Ateş, Körfez’de yer alan bankaların müdürleri yoğun katılım sağladı.

ÇANAKKALE ZAFERİ VE MİLLİ ŞAİRİMİZ YAD EDİLDİ

Meclis toplantısında oda faaliyetleri ve ülke gündemine değinen Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, “Çanakkale Geçilmez” gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ayrıca İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 98. Yıldönümünü de kutluyor, başta büyük önder Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve milletimizin duygularının veciz şekilde buluştuğu İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” dedi.

KOMİTE PERFORMANS ÖDÜLÜ 13. KOMİTEYE

Her yıl komitelerin yaptıkları üye ziyaretleri, üyelerden aldıkları geri bildirimler, tespit ettikleri sektörel sorunlar ve geliştirdikleri çözüm önerileri, komite olarak hayata geçirdikleri projeler değerlendirilerek tespit edilerek verilen komite performans ödülünü eğitim, sağlık ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren firmalardan oluşan 13. Meslek komitesi aldı. Komite üyeleri; Ahmet Kırcı, Fatih Uykun, Ozan Yıldırım, İdris Cömert ve Müjgan Haşimoğlu’na özverili çalışmalarının devamı dilenerek plaket sunuldu.

SEKTÖREL SUNUMLARI, KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERİN FAALİYETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Her meclis toplantısında komite üyelerine meclis kürsüsünden faaliyetlerini sunma imkanı veren Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı, Mart ayında 5. Komite (Gıda) adına Alpaslan Yayla’ya söz verdi. Alpaslan Yayla ay içerisinde Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ve Körfez Belediyesi yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen gıda sektör çalıştayı hakkında bilgilendirmede bulundu. Ardından 4. Komite adına söz alan Erdal Yavuz Körfez Ticaret Odası bünyesinde gerçekleştirilen “Geri Dönüşümcüler İstişare Toplantısı” hakkında bilgilendirme yaptı. Genç Girişimciler İcra Kurulu adına Yunus Coşkun söz aldı ve il genelinde birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla Körfez Ticaret Odası’nda geniş katılımla gerçekleşen tanışma programı hakkında bilgi verdi. Ardından Kadın Girişimciler İcra Kurulu faaliyetleri ile ilgili Hazel Uzun meclis kürsüsünde yerini aldı. Yapılan sunumda sanayide kadın istihdamının ve sanayi sektöründe rol model kadın sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen “Sanayide Kadın Eli Projesi” Körfez mahalle muhtarlarına anlatılarak genç kadınlara ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi. Ardından TOBB tarafından gerçekleştirilen “Profesyonel Sürücülük Mesleği Çalıştayı” ile ilgili bilgi vermek üzere kürsüye çıkan Rıza Öztürk, sürücülük mesleği ile ilgili hem işveren hem de işçi tarafındaki sektörel sorunlardan bahsetti. Son olarak kürsüye çıkan Mehmet Gümüş, Körfez Ticaret Odası’nın 18-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceği Azerbaycan-Bakü Turu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Körfez Ticaret Odası meclis toplantısında bilgilendirme sunumu yapan SGK İl Müdürlüğü tarafından “Kayıtlı istihdama geçiş programı” hakkında sunum yapılarak, bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Her ay olduğu gibi yeni üye tanıtımları meclis gündeminde yerini aldı. Usta Personel Konstrüksiyon firması adına Gülay Tüvür, Karan temizlik firması adına Alev Ekinci firma tanıtımlarını gerçekleştirdi.