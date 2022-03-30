Yaylada aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi sınırında bulunan İnönü Yaylası’nda yoğun kar yağışı sebebiyle biriken karda vatandaşlar traktörüyle birlikte yolda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile karda saplanan aracıyla kurtulmaya çalışan Mehmet Yaraş isimli vatandaş, başarılı olamayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. Hemen harekete geçen ekipler, Yaraş’ın bulunduğu bölgeyi tespit ederek aracı ile mahsur kaldığı alana geldi. İş makinesi ile yolları açan ekipler, kara saplanan aracı ise halat yardımı ile çıkardı. Sağlık durumu iyi olan Mehmet Yaraş, ekiplere teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.