30 Mar 2022 - 23:41- Asayiş G: 30 Mar 2022 - 23:43

Yaylada aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi İnönü Yayla yolunda traktör ile karda mahsur kalan vatandaşlar, uzun uğraşlar neticesinde ekipler tarafından kurtarıldı.
Video için play'e tıklayın

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi sınırında bulunan İnönü Yaylası’nda yoğun kar yağışı sebebiyle biriken karda vatandaşlar traktörüyle birlikte yolda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile karda saplanan aracıyla kurtulmaya çalışan Mehmet Yaraş isimli vatandaş, başarılı olamayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. Hemen harekete geçen ekipler, Yaraş’ın bulunduğu bölgeyi tespit ederek aracı ile mahsur kaldığı alana geldi. İş makinesi ile yolları açan ekipler, kara saplanan aracı ise halat yardımı ile çıkardı. Sağlık durumu iyi olan Mehmet Yaraş, ekiplere teşekkür etti.

30 Mar 2022 - 23:41 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.546.302 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcük'te feci ölüm! Metrelerce yükseklikten düştü mask
Gölcük'te feci ölüm! Metrelerce yükseklikten düştü
Piyasaya sürmeye hazırlandıkları uyuşturucuyla yakalandılar mask
Piyasaya sürmeye hazırlandıkları uyuşturucuyla yakalandılar
Yasak midye avcılarına ‘Kurbağa Adam’ şoku mask
Yasak midye avcılarına ‘Kurbağa Adam’ şoku
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı mask
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Sürat motoru önce ticari araç ile çarpıştı, sonra bariyerlere girdi: 1'i ağır, 2 yaralı mask
Sürat motoru önce ticari araç ile çarpıştı, sonra bariyerlere girdi: 1'i ağır, 2 yaralı
Servis minibüsü alev alev yandı mask
Servis minibüsü alev alev yandı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL