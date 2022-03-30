30 Mar 2022 - 23:43- Asayiş G: 30 Mar 2022 - 23:44

Kocaeli’de korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’de apartman boşluğunda çıkan yangın korkuttu. Dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli’de korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi mask
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Yangın, İzmit ilçesinde bulunan Kuruçeşme Akpınar Mahallesi’nde bir sitenin 3 katlı apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı apartman boşluğunda yangın başladı. Yangın, bir süre sonra çatıya sıçradı. Apartman sakinleri, yangını fark ettikleri anda durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için bir yandan merdivenli araçlarla çalışırken bir yandan da sağlık ekipleriyle beraber tahliye işlemleri yaptı. Dumandan etkilenen 7 kişi, ambulansta oksijen verilmesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

30 Mar 2022 - 23:43 İHA Kocaeli- Asayiş

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