Kocaeli’de korkutan yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Yangın, İzmit ilçesinde bulunan Kuruçeşme Akpınar Mahallesi’nde bir sitenin 3 katlı apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı apartman boşluğunda yangın başladı. Yangın, bir süre sonra çatıya sıçradı. Apartman sakinleri, yangını fark ettikleri anda durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için bir yandan merdivenli araçlarla çalışırken bir yandan da sağlık ekipleriyle beraber tahliye işlemleri yaptı. Dumandan etkilenen 7 kişi, ambulansta oksijen verilmesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.