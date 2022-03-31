Ne yaptınız yine kızlar! “71-69”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, Antalya 07’ye deplasmanda 71-69 mağlup oldu. Sezonun en önemli maçının ilk 3 çeyreğini önde tamamlayan, son çeyreğe 5 sayı ile önde giren ve bitime 8 dakika kala 7 sayılık farkı elinde bulunduran mavi yeşilliler sezon başından beri klasiklerin son çeyrek kabusunu kader maçında da yaşadı ve rakibine 2 sayı farkla yenilmekten kurtulamadı.

ÇOK SİNİR BOZUCUYDU

Son derece kırıcı bir yenilgi daha alan İzmit ekibi son 10 dakikada sadece 10 sayı atarken rakibinin 17 sayısına engel olamadı. Kendisi gibi düşmeme mücadelesi veren rakibine iki maçta da mağlup olan İzmit ekibi son 15 maçtaki 13. toplamda ise 16 yenilgisini aldı. Takımdan zorunlu olarak ayrılan Higgins’in forma giymediği maçta Mircheva 21, Nirra Fields 16, Babic 15, Melisa Korkmaz 11, Solopova 4 ve Gülse de 2 sayı ile oynadı.

MIRCHEVA BU SEZON GEÇ AÇILDI

Antalya ekibi pota altındaki yeni transferi Davis ile etkili oldu ve ABD’li sporcu 27 sayı ile oynadı. Kötü gününde olan Nared 13 sayıda kalırken, eski İzmit Belediyesporlu ve maçtaki son can yakan 3’lü atan Gamze Takmaz da 13 sayı ile oynadı. İlsu 7, Dubrovina 6 ve maç boyunca varlık gösteremeyen ancak son çeyrekteki geri dönüş üçlüğünü gönderen Sera Özelçi de 3 sayı ile galibiyete katkı sundu.

3’TE 3 YAPMAK ZORUNDA

Ligde kalma umutları iyice azalan İzmit Belediyespor pazar günü içerideki Hatay ve deplasmandaki Nesibe Aydın ile Galatasaray maçlarını kazanıp Kayseri ya da Antalya ekibinin kaybetmesini bekleyecek. Eğer İzmit Belediyespor, elinden kaçırdığı Antalya’dan 10 sayılık farkla galip dönebilseydi diğer skorlara bakmadan ligde kalması için kalan 3 maçtan 1’ini kazanması yeterli olacaktı.