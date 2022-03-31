Tayfunspor, BAL’a yelken açtı! “0-1”

Süper Amatör Play-Off Ligi’nin 5. haftasında Köseköy Ateşspor ile Tayfunspor, Ateşspor’un cezasının tamamlanmasının ardından Köseköy Yakup Altun Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 49. dakikasında takımın yıldızı ve bu sezonun tartışmasız en dikkat çeken futbolcularından Mustafa Yalçın’ın golü ile mücadeleyi 1-0 kazanan Tayfunspor, Bölgesel Amatör Lig yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı.

İLK YARININ LİDERİ OLDULAR

Mehmet Güngör, Derya Şanlıtürk ve Furkan Ata’nın başarılı bir yönetim gösterdiği maçın ardından puanını 10’a çıkaran Tayfunspor liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Tamamı bölgenin sporcularından oluşan ve bu sezonun tartışmasız ayakta alkışlanacak takımları arasında başı çeken Köseköy Ateşspor ise 7 puanda kaldı. İlk yarıyı tamamlayan Tayfunspor altıncı maçını 3 Nisan Pazar günü yine deplasmanda Çınarlıspor ile oynayacak ve maç saat 14.00’te başlayacak. Bu maçın ardından ise Köseköy Ateş, aynı statta Derincespor’un konuğu olacak.

SÜPER PLAY-OFF LİGİ 5. HAFTA MAÇI

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 0

TAYFUNSPOR: 1

STAT: Köseköy Yakup Altun

HAKEMLER: Mehmet Güngör***, Derya Şanlıtürk***,, Furkan Ata***

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Mustafa**, Soner**, Batuhan**, Mevlan** (Dk. 88 Emirhan?), Mete**, Abdülhamit** (Dk. 63 Yıldıray**), Abdülmecit** (Dk. 67 Erdoğan**), Oğuzhan**, Abtullah**, Serkan**, Ekrem**

TAYFUNSPOR: Samet Gündüz***, Ömer Gürkan***, Tayyip Talha***, Ogün***, Samet***, Mustafa Yalçın****, Mahmut Köksal***, Özgür Tınaz**** (Dk. 76 Yusuf*) Murat Çetinkaya*** (Dk. 90 Emre?), Samet Kalkan***, Ömercan Kartal***

GOL: Dk. 49 Mustafa Yalçın