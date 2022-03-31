Tayfunspor, BAL’a yelken açtı! “0-1”

Süper Amatör Play-Off Ligi’nin 5. haftasında Köseköy Ateşspor ile Tayfunspor, Ateşspor’un cezasının tamamlanmasının ardından Köseköy Yakup Altun Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 49. dakikasında takımın yıldızı ve bu sezonun tartışmasız en dikkat çeken futbolcularından Mustafa Yalçın’ın golü ile mücadeleyi 1-0 kazanan Tayfunspor, Bölgesel Amatör Lig yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı.
İLK YARININ LİDERİ OLDULAR
Mehmet Güngör, Derya Şanlıtürk ve Furkan Ata’nın başarılı bir yönetim gösterdiği maçın ardından puanını 10’a çıkaran Tayfunspor liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Tamamı bölgenin sporcularından oluşan ve bu sezonun tartışmasız ayakta alkışlanacak takımları arasında başı çeken Köseköy Ateşspor ise 7 puanda kaldı. İlk yarıyı tamamlayan Tayfunspor altıncı maçını 3 Nisan Pazar günü yine deplasmanda Çınarlıspor ile oynayacak ve maç saat 14.00’te başlayacak. Bu maçın ardından ise Köseköy Ateş, aynı statta Derincespor’un konuğu olacak.
SÜPER PLAY-OFF LİGİ 5. HAFTA MAÇI
KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 0
TAYFUNSPOR: 1
STAT: Köseköy Yakup Altun
HAKEMLER: Mehmet Güngör***, Derya Şanlıtürk***,, Furkan Ata***
KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Mustafa**, Soner**, Batuhan**, Mevlan** (Dk. 88 Emirhan?), Mete**, Abdülhamit** (Dk. 63 Yıldıray**), Abdülmecit** (Dk. 67 Erdoğan**), Oğuzhan**, Abtullah**, Serkan**, Ekrem**
TAYFUNSPOR: Samet Gündüz***, Ömer Gürkan***, Tayyip Talha***, Ogün***, Samet***, Mustafa Yalçın****, Mahmut Köksal***, Özgür Tınaz**** (Dk. 76 Yusuf*) Murat Çetinkaya*** (Dk. 90 Emre?), Samet Kalkan***, Ömercan Kartal***
GOL: Dk. 49 Mustafa Yalçın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.