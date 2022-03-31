31 Mar 2022 - 09:11- Spor G: 31 Mar 2022 - 09:13

Tayfunspor, BAL’a yelken açtı! “0-1”

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Tayfunspor, BAL’a yelken açtı! “0-1” mask
Haber albümü için resme tıklayın

Süper Amatör Play-Off Ligi’nin 5. haftasında Köseköy Ateşspor ile Tayfunspor, Ateşspor’un cezasının tamamlanmasının ardından Köseköy Yakup Altun Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 49. dakikasında takımın yıldızı ve bu sezonun tartışmasız en dikkat çeken futbolcularından Mustafa Yalçın’ın golü ile mücadeleyi 1-0 kazanan Tayfunspor, Bölgesel Amatör Lig yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı.

İLK YARININ LİDERİ OLDULAR

Mehmet Güngör, Derya Şanlıtürk ve Furkan Ata’nın başarılı bir yönetim gösterdiği maçın ardından puanını 10’a çıkaran Tayfunspor liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Tamamı bölgenin sporcularından oluşan ve bu sezonun tartışmasız ayakta alkışlanacak takımları arasında başı çeken Köseköy Ateşspor ise 7 puanda kaldı. İlk yarıyı tamamlayan Tayfunspor altıncı maçını 3 Nisan Pazar günü yine deplasmanda Çınarlıspor ile oynayacak ve maç saat 14.00’te başlayacak. Bu maçın ardından ise Köseköy Ateş, aynı statta Derincespor’un konuğu olacak.

SÜPER PLAY-OFF LİGİ 5. HAFTA MAÇI

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: 0

TAYFUNSPOR: 1

STAT: Köseköy Yakup Altun

HAKEMLER: Mehmet Güngör***, Derya Şanlıtürk***,, Furkan Ata***

KÖSEKÖY ATEŞSPOR: Mustafa**, Soner**, Batuhan**, Mevlan** (Dk. 88  Emirhan?),  Mete**, Abdülhamit** (Dk. 63 Yıldıray**), Abdülmecit** (Dk. 67 Erdoğan**), Oğuzhan**, Abtullah**, Serkan**, Ekrem**

TAYFUNSPOR: Samet Gündüz***, Ömer Gürkan***, Tayyip Talha***, Ogün***, Samet***, Mustafa Yalçın****, Mahmut Köksal***, Özgür Tınaz**** (Dk. 76 Yusuf*) Murat Çetinkaya*** (Dk. 90 Emre?), Samet Kalkan***, Ömercan Kartal***

GOL: Dk. 49 Mustafa Yalçın

31 Mar 2022 - 09:11 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.534.838 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Arslanbey, Tepe’yi aştı, ligde kalmak için umutlandı! “5-2” mask
Arslanbey, Tepe’yi aştı, ligde kalmak için umutlandı! “5-2”
Harbiş, Derince’den 3 puanla döndü! “2-0” mask
Harbiş, Derince’den 3 puanla döndü! “2-0”
Ne yaptınız yine kızlar! “71-69” mask
Ne yaptınız yine kızlar! “71-69”
Tayfunspor, BAL’a yelken açtı! “0-1” mask
Tayfunspor, BAL’a yelken açtı! “0-1”
İsmet Yumakoğulları: Ölüm kalım maçları başlıyor mask
İsmet Yumakoğulları: Ölüm kalım maçları başlıyor
Mandjeck: Denizli maçına odaklandık mask
Mandjeck: Denizli maçına odaklandık
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL