Süper Amatör Play-Off Ligi 5. hafta maçında Derincespor ile Harbişspor, Derince’de karşı karşıya geldi. Derince ekibinin gol kaçırma yarışına girdiği mücadeleyi Gölcük temsilcisi Harbişspor 2-0 kazandı ve çok önemli bir galibiyet elde etti. Elde ettiği zaferle puanını 9’a çıkaran Harbişspor, BAL iddiasını da ortaya koymuş oldu. Derincespor ise 5 puanda kaldı. Harbişspor pazar günü Sırrıpaşa’yı ağırlayacak, Derincespor da evinde Köseköy Ateşspor ile zorlu bir maça çıkacak.
31 Mar 2022 - 09:12- Spor Güncelleme: 31 Mar 2022 - 09:14
Harbiş, Derince’den 3 puanla döndü! “2-0”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.