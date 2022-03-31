31 Mar 2022 - 09:12- Spor G: 31 Mar 2022 - 09:14

Harbiş, Derince’den 3 puanla döndü! “2-0”
Harbiş, Derince’den 3 puanla döndü! “2-0” mask

Süper Amatör Play-Off Ligi 5. hafta maçında Derincespor ile Harbişspor, Derince’de karşı karşıya geldi. Derince ekibinin gol kaçırma yarışına girdiği mücadeleyi Gölcük temsilcisi Harbişspor 2-0 kazandı ve çok önemli bir galibiyet elde etti. Elde ettiği zaferle puanını 9’a çıkaran Harbişspor, BAL iddiasını da ortaya koymuş oldu. Derincespor ise 5 puanda kaldı. Harbişspor pazar günü Sırrıpaşa’yı ağırlayacak, Derincespor da evinde Köseköy Ateşspor ile zorlu bir maça çıkacak.

31 Mar 2022 - 09:12 - Spor

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