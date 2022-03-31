Arslanbey, Tepe’yi aştı, ligde kalmak için umutlandı! “5-2”

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta yer alan iki Kocaeli Takımı Arslanbey Gençlerbirliği ile Doğantepespor, erteleme maçında Arslanbey Stadı’nda karşı karşıya geldi. İl sıralamasında son 2’ye kalmamak için mücadele eden ve hata lüksü kalmayan iki takımın mücadelesini Arslanbey ekibi 5-2 kazandı. Maçın yıldızı yeni transfer Fatih Güler’di. Golcü futbolcu 2 gol ve 1 asistle maçtaki farkı yaratan isimdi. Değirmendere ekibi ise deplasmanda Ortaköy’e 2-0 mağlup oldu.
İKİSİ DE DEPLASMANDA
Bu önemli galibiyetin ardından puanını 15’e çıkaran Arslanbey Gençlerbirliği, Değirmenderespor ile arasındaki puan farkını sadece 1’e indirdi. Kartepe ekibi bu pazar Nişantaşı deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertlilerin hedefi İstanbul’dan 3 puanla dönmek ve sezonun son maçında Değirmendere ile ligde kalmak adına oynanacak olan baraj maçı biletini kapmak. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Değirmenderespor ise hafta sonu Cevizli Anadolu deplasmanına çıkacak. Yeşil siyahlılar da bu mücadeleyi kazanıp Arslanbey’deki kader maçına avantajla çıkmak istiyor.
BAL 7. BÖLGE 2. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Kartal Bulvar
14
12
2
0
30
8
38
2.
Ortaköyspor
15
9
4
2
27
12
31
3.
Nişantaşıspor
14
6
6
2
18
11
24
4.
Yuvacıkspor
14
6
5
3
27
12
23
5.
Değirmendere
14
4
4
6
25
25
16
6.
Arslanbey GB.
14
4
3
7
19
20
15
7.
Cevizli Anadolu
14
4
2
8
15
25
14
8.
Doğantepespor
14
2
3
9
17
31
9
9.
İstanbul Siirt
15
2
1
12
11
45
4
ERTELEME MAÇLARI
Arslanbey GB – Doğantepe: 5-2
Ortaköy – Değirmenderespor: 2-0
3 NİSAN PAZAR – 14.00
Kartal Bulvar
Yuvacıkspor
Cevizli Anadolu
Değirmendere
Arslanbey GB.
Nişantaşı
Not: Doğantepe, pazar günkü İstanbul Siirtgücü maçını hükmen kazanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.