Arslanbey, Tepe’yi aştı, ligde kalmak için umutlandı! “5-2”

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’ta yer alan iki Kocaeli Takımı Arslanbey Gençlerbirliği ile Doğantepespor, erteleme maçında Arslanbey Stadı’nda karşı karşıya geldi. İl sıralamasında son 2’ye kalmamak için mücadele eden ve hata lüksü kalmayan iki takımın mücadelesini Arslanbey ekibi 5-2 kazandı. Maçın yıldızı yeni transfer Fatih Güler’di. Golcü futbolcu 2 gol ve 1 asistle maçtaki farkı yaratan isimdi. Değirmendere ekibi ise deplasmanda Ortaköy’e 2-0 mağlup oldu.

İKİSİ DE DEPLASMANDA

Bu önemli galibiyetin ardından puanını 15’e çıkaran Arslanbey Gençlerbirliği, Değirmenderespor ile arasındaki puan farkını sadece 1’e indirdi. Kartepe ekibi bu pazar Nişantaşı deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertlilerin hedefi İstanbul’dan 3 puanla dönmek ve sezonun son maçında Değirmendere ile ligde kalmak adına oynanacak olan baraj maçı biletini kapmak. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Değirmenderespor ise hafta sonu Cevizli Anadolu deplasmanına çıkacak. Yeşil siyahlılar da bu mücadeleyi kazanıp Arslanbey’deki kader maçına avantajla çıkmak istiyor.

BAL 7. BÖLGE 2. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Kartal Bulvar

14

12

2

0

30

8

38

2.

Ortaköyspor

15

9

4

2

27

12

31

3.

Nişantaşıspor

14

6

6

2

18

11

24

4.

Yuvacıkspor

14

6

5

3

27

12

23

5.

Değirmendere

14

4

4

6

25

25

16

6.

Arslanbey GB.

14

4

3

7

19

20

15

7.

Cevizli Anadolu

14

4

2

8

15

25

14

8.

Doğantepespor

14

2

3

9

17

31

9

9.

İstanbul Siirt

15

2

1

12

11

45

4



ERTELEME MAÇLARI

Arslanbey GB – Doğantepe: 5-2

Ortaköy – Değirmenderespor: 2-0

3 NİSAN PAZAR – 14.00

Kartal Bulvar

Yuvacıkspor

Cevizli Anadolu

Değirmendere

Arslanbey GB.

Nişantaşı



Not: Doğantepe, pazar günkü İstanbul Siirtgücü maçını hükmen kazanacak.