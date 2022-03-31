31 Mar 2022 - 09:21- Kültür-Sanat G: 31 Mar 2022 - 09:22

İzmit’te Usta Çı-Rock Rüzgarı

Usta Çı-Rock, İzmitlilerle buluştu. Büyükşehir, müzik severlere kulakların pasını silen bir konserle daha unutulmaz bir gece yaşattı

İzmit’te Usta Çı-Rock Rüzgarı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği, hayatın içinde kendisine yer bulmak isteyen yaşlıların genç bireyler ile bir araya gelerek “müzik” ortak paydasında buluşmaları amacıyla oluşturulan ‘USTA ÇI’ROCK’ müzik grubu SDKM’de İzmitliler ile buluştu. Konser, İzmitli sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.  Grubun performansları ile vatandaşlar doyasıya eğlenerek türkülere eşlik etti. Usta Çı-rock performansları ile daha önce Gölcük ve Gebze’de konser vermişti.

İZMİTLİLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Her ay bir ilçede vatandaşlarla buluşan grup, SDKM’deki konserde sevilen şarkılardan oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Aktif yaşlanmaya dikkat çekmek, kuşaklar arası iletişimi sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak maksadı ile gerçekleşen konserde Usta Çı-Rock grubunun performansına, İzmitli sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Dönence, Bu Son Olsun, Dostum, Çöpçüler, Kan ve Gül, Ele Güne Karşı, Kara Sevda, Sil Baştan, Ah Yalan Dünya, Bir Sevmek Bin Defa Ölmek, Samanyolu gibi şarkılara İzmitliler eşlik etti. Her ilçede yoğun ilgi ile karşılaşan grup bir sonraki konserini Derince ilçemizde verecek.

31 Mar 2022 - 09:21 - Kültür-Sanat

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