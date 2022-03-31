Hürriyet, öğrencilik yıllarının geçtiği Hereke’de öncülük ettiği Leyla Hanım film setini ziyaret etti

1968-1971 yılları arasında İzmit Belediye Başkanlığı yapan efsane Başkan Leyla Atakan’ın hayatını konu alan belgesel filmin çekimleri devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Özge Borak, Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül’ün oyuncu kadrosunda bulunduğu filmin Hereke’de yapılan çekimlerini yakından takip etti.



ÖĞRENCİLİK HAYATI HEREKE’DE GEÇTİ

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet üniversite hayatını geçirdiği Hereke’de şimdi efsane başkan Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım filmi için oyuncu ve teknik ekip ile bir araya geldi. Hereke’de çekimleri devam eden ve şimdiden merak uyandıran Leyla Hanım filmi için çalışmaları yerinde takip eden Başkan Hürriyet, tüm ekibe kolaylıklar diledi.



HÜRRİYET, OYUNCULARLA BULUŞTU

Başkan Hürriyet, yapımcılığını İzmit Belediyesinin üstlendiği Leyla Hanım filminin setinde oyuncuları ve çekim ekibiyle buluştu. Oyuncu kadrosuyla bir araya gelen Hürriyet, yönetmen koltuğundan çekimleri takip etti. Oyuncular da İzmit’in ikinci kadın belediye başkanı olan Fatma Kaplan Hürriyet’i büyük bir sevgiyle karşıladı. Ulusal çapta da şimdiden büyük yankı uyandıran Leyla Hanım filminin çekimleri ara verilmeden devam ediyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde’nin, idari yapımcılığını Koral Altın’ın yaptığı film izleyiciyle buluşturulacak.



ÖZEL GÖSTERİMLE

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazansında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanacak olan dökü-drama türünde film, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde izleyicinin karşısına çıkacak.