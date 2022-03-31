31 Mar 2022 - 09:26- Gündem G: 31 Mar 2022 - 09:31

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den ‘toz taşınımı’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve cuma günü Marmara Bölgesi(Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) için toz taşınımı uyarısı yaptı.
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den ‘toz taşınımı’ uyarısı mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı: "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve cuma günü Marmara Bölgesinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) toz taşınımının beklendiği kaydedildi.

Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte bölgede özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesini istedi.

31 Mar 2022 - 09:26 - Gündem

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