31 Mar 2022 - 09:35- Gündem G: 31 Mar 2022 - 09:37

Kartepe'de 160 m² dubleks mesken icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe'de 160 m² dubleks mesken icradan satılacak
Kartepe'de 160 m² dubleks mesken icradan satılacak mask

Taşınmaz tapu kayıtlarında Kocaeli ili Kartepe İlçesi Ş.Çiftlik M. 284 ada 13 parsel Dubleks Betonarme Ev ve Arsası nitelikli 160,00m2 yüzölçümlü tam hisseli taşınmazdır. Gelişmesi tamamlanmış, genelde müstakil tarzı yapılaşmanın olduğu, D-100 Karayolu, Anadolu Otoyolu ve Akmeşe Yolu arasında sınırlandırılmış bölgededir.

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31 Mar 2022 - 09:35 - Gündem

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