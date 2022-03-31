Kartepe'de 160 m² dubleks mesken icradan satılacak

Taşınmaz tapu kayıtlarında Kocaeli ili Kartepe İlçesi Ş.Çiftlik M. 284 ada 13 parsel Dubleks Betonarme Ev ve Arsası nitelikli 160,00m2 yüzölçümlü tam hisseli taşınmazdır. Gelişmesi tamamlanmış, genelde müstakil tarzı yapılaşmanın olduğu, D-100 Karayolu, Anadolu Otoyolu ve Akmeşe Yolu arasında sınırlandırılmış bölgededir.

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