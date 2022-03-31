Kartepe'de 160 m² dubleks mesken icradan satılacak

Taşınmaz tapu kayıtlarında Kocaeli ili Kartepe İlçesi Ş.Çiftlik M. 284 ada 13 parsel Dubleks Betonarme Ev ve Arsası nitelikli 160,00m2 yüzölçümlü tam hisseli taşınmazdır. Gelişmesi tamamlanmış, genelde müstakil tarzı yapılaşmanın olduğu, D-100 Karayolu, Anadolu Otoyolu ve Akmeşe Yolu arasında sınırlandırılmış bölgededir.
# Kartepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.