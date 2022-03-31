Derince'de 3 ve 4 katlı binalar mahkemeden satılık

Kocaeli İli, Derince İlçesi, Çınarlı Mah. 2581 Ada, 7 Parsel,507m2 tapuda arsa cinsinde görünsede, üzerinde bir,üç ve dört katlı binanın bulunduğu, bir katlı binanın 110m2, 55 yıllık eski, yıkılmaya yüz tutmuş bina, üç katlı binanın zemin artı iki kattan meydana gelmekte, bina eski ve bakımsızdır, dört katlı binanın bakımı yeni yapılmış, binada doğalgaz var, binaların yerleşim alanında kaldığı, okula yakın, ulaşım sorunu yok, daha fazla bilgi için dosyanın incelenmesi gerektiği.

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