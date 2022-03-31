Kocaeli İli, Derince İlçesi, Çınarlı Mah. 2581 Ada, 7 Parsel,507m2 tapuda arsa cinsinde görünsede, üzerinde bir,üç ve dört katlı binanın bulunduğu, bir katlı binanın 110m2, 55 yıllık eski, yıkılmaya yüz tutmuş bina, üç katlı binanın zemin artı iki kattan meydana gelmekte, bina eski ve bakımsızdır, dört katlı binanın bakımı yeni yapılmış, binada doğalgaz var, binaların yerleşim alanında kaldığı, okula yakın, ulaşım sorunu yok, daha fazla bilgi için dosyanın incelenmesi gerektiği.
31 Mar 2022 - 09:37- Gündem Güncelleme: 31 Mar 2022 - 09:40
Derince'de 3 ve 4 katlı binalar mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Derince'de 3 ve 4 katlı binalar mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.