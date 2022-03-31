6.832 m2 (arsa) alanının açık alan olarak kiralama süresi 3 yıl olup, 1. Yıl yıllık muhammen kira bedeli 169.200,00.-TL+KDV’ dir. Geçici teminat bedeli 5.076,00.-TL olup, . 2. ve 3. Yıllar kira artışı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜİK TÜFE Endeksinin “oniki aylık ortalamalara göre artış oranı” esas alınarak artırılacak ve kiracıya tebliğ edilecektir.
31 Mar 2022 - 09:39- Gündem Güncelleme: 31 Mar 2022 - 09:42
Gebze Belediyesine ait 6.832 m² arsa kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Belediyesine ait 6.832 m² arsa kiraya verilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.