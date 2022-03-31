Gebze Belediyesine ait 6.832 m² arsa kiraya verilecek

6.832 m2 (arsa) alanının açık alan olarak kiralama süresi 3 yıl olup, 1. Yıl yıllık muhammen kira bedeli 169.200,00.-TL+KDV’ dir. Geçici teminat bedeli 5.076,00.-TL olup, . 2. ve 3. Yıllar kira artışı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜİK TÜFE Endeksinin “oniki aylık ortalamalara göre artış oranı” esas alınarak artırılacak ve kiracıya tebliğ edilecektir.

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