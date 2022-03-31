KYÖV’lü Çevre Sözcüleri: Suyu kirletmek geleceği kirletmektir

Çevrenin Genç Sözcüleri (ÇGS) projesi, öğrencilerin çevre sorunlarına karşı duyarlı olmalarına, bu sorunlar ve çözümleri konusunda kamuoyu oluşturmalarına olanak sağlayan ve onları bilinçlendirmek adına çevre eğitimi yapan uluslararası bir programdır. Bunun için birçok farklı ülkeden okulların katıldığı, uluslararası işbirliği yapmaya olanak sağlayan bir okul ağı oluşturulur, öğrenciler ulusal ve uluslararası çevre sorunlarını araştırıp inceleme yaparlar. Bulgularını ve çözüm önerilerini; haber makalesi, fotoğraf ve video aracılığı ile çevre gazeteciliği yaparak yayınlarlar.

Bu proje kapsamında KYÖV Özel Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri, son yıllarda hem Kocaeli’nin hem ülkemizin hem de dünya ülkelerinin en önemli sorunu olan su kaynaklarında yaşanan kirliliği ele aldılar. Su kirliliğinin tüm insanlığı etkileyen küresel bir sorun olduğunu, su kirliliğinin önüne geçilmediği zaman su krizinin önemli sorun olarak ortaya çıkacağını belirttiler. Bu sorunlar çözülmezse insan sağlığının büyük bir tehditle karşı karşıya kalıp, ileride su bile içemeyecek hale gelebileceğimizi vurguladılar.

Oluşturulan proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü Meriç Deniz ile yaptıkları röportajında yer aldığı bir video hazırladılar. Hazırlanan videoda öğrenciler, körfez ve çevresinde yoğunlaşan nüfusla beraber evsel kökenli atık su deşarjında büyük artış olduğunu ve su kaynaklarında yaşanan bu kirliliğin zehirlenmelere, canlıların zarar görmesine, hastalanmasına ve ölmesine neden olabildiğini belirttiler. Biyolojik çeşitliliğin hızla azaldığını, ormansızlaşma, iklim değişiklikleri, toprakta verimsizleşme gibi sorunların su kirliliğinin sonuçları arasında yer aldığını belirttiler. Su da yaşanan kirliliğin bütün canlı hayatını olumsuz etkilediğini vurgulayarak tüm insanlığı bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler.