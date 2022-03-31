19 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Kandıra Orhan Mahallesi'nde ikamet eden Kandıra'nın tanınan isimlerinden İhsan Özel’in oğlu Yusuf Özel, 28 Mart Pazartesi günü Kandıra yolu Çakırcaali Mantarcılar Sapağı mevkiinde 1 ay önce aldığı motosikleti ile yaptığı kaza da ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Durumu ağırlaşan 19 yaşındaki genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Özel'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi, Kandıra Merkez Orhan Camii'nde öğle namazına müteakip Kandıra Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.