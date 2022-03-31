31 Mar 2022 - 09:43- Asayiş G: 31 Mar 2022 - 10:00

19 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Kandıra Yolu'nda motosikleti ile kaza yapan 19 yaşındaki Yusuf Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti mask
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Kandıra Orhan Mahallesi'nde ikamet eden Kandıra'nın tanınan isimlerinden İhsan Özel’in oğlu Yusuf Özel, 28 Mart Pazartesi günü Kandıra yolu Çakırcaali Mantarcılar Sapağı mevkiinde 1 ay önce aldığı motosikleti ile yaptığı kaza da ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağırlaşan 19 yaşındaki genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Özel'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi, Kandıra Merkez Orhan Camii'nde öğle namazına müteakip Kandıra Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

31 Mar 2022 - 09:43 Kocaeli/ Kandira- Asayiş

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