Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Prometeon Türkiye yöneticilerini ağırladı

Tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olan, Anteo, Eracle, Tegrys markalarının yanı sıra Formula, Pharos ve Pirelli markası lisansıyla endüstriyel ve ticari lastikler üreten Prometeon’un Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer ile Türkiye ve MEA İnsan Kaynakları Müdürü Okan Vural, Kocaeli Üniversitesi Kariyer Günü’ne katılarak öğrencilerle deneyimlerini paylaştılar.

Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Kulübü – KOTOM’un 23 Mart tarihinde düzenlediği Kariyer Günü etkinliğine Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer ile Prometeon Türkiye, MEA (Orta Doğu ve Afrika) İnsan Kaynakları Müdürü Okan Vural konuşmacı olarak katıldılar. Prometeon Türkiye Kalite Direktörü Nail Güntut, Bilgi İşlem Müdürü Altuğ Kesim, Muhasebe Plan ve Kontrol Müdürü Serkan Düzcan da programda davetli olarak yerlerini aldılar.

Etkinlik Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmi Özdemir’in hoş geldin karşılaması ve ardından KOTOM Başkanı Azra Nur Kuran’nın açılış konuşması ile başladı. Kuran’ın ardından söz alan Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü (CTO) Bahadır Özer, çalışma hayatı ile ilgili deneyimlerini ve kariyer yolculuğunu anlattı. Prometeon Türkiye Fabrikası hakkında bilgiler veren Bahadır Özer, “Gelecekte bizlerden bayrağı sizler devir alacaksınız” diyerek dinleyici öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için pek çok tavsiyede bulundu.

Özer, “İletişim kabiliyetlerinizi geliştirin, iyi bir dinleyici olun, araştırmayı alışkanlık haline getirin. İngilizce başta olmak üzere yabancı dil öğrenin ve kendinizi bu konuda geliştirin. Spor ile ilgilenin ve sosyal aktivitelerde bulunun, görevler alın. Girişimci olun, gelen fırsatları takip edip değerlendirin. Sürekli, gelişen teknolojiyi takip edin ve teknolojiyi çok iyi kullanın.” dedi.

Prometeon Türkiye’nin faaliyet alanları ve insan kaynakları süreçleri ile ilgili öğrencilere bilgiler sunan Prometeon Türkiye, Ortadoğu ve Afrika İnsan Kaynakları Müdürü Okan Vural, kendi kariyerinden örnekler verirken çalışma hayatındaki ‘’Değer kat, iz bırak, şansını kendin yarat, pes etme, mücadale et’’ mottosuna dair de açıklamalarda bulundu.

Öğrencilerin teknik konulardaki sorularının da cevaplandığı buluşmada, her yıl Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören 42 öğrenciye Prometeon Türkiye bünyesinde memur olarak görev verilerek iş deneyimi kazandırıldığı aktarıldı. Ayrıca programa katılan 5 öğrenciye staj fırsatı sunulacağı bilgisi de paylaşıldı.