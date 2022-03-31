Başiskele Kartonsan İlkokulu’nda ağaç dikim etkinliği yapıldı

Orman Haftası kutlamalarının da yapıldığı törene Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Akkaya, Şube Müdürümüz Müjdat Yüksel, Başiskele Tema Vakfı Başiskele İlçe Sorumlusu Ayşen Erbayrı ve Okul Müdürü Şerif Gezmez katılarak, ''Yavru Tema'' programına katılan öğrencilerle birlikte Başiskele Kartonsan İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine Fidan dikimi gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Akkaya, "Sizlerin doğaya karşı hassas ve bilinçli olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Duyarlılığınız içinizde barındırdığınız orman ve doğa sevgisi dolayısıyla hepinizi yürekten kutluyorum. Sizler de bu fidanlar gibi büyüyecek, milli ve manevi değerlerine bağlı iyi bireyler olarak devletimize ve milletimize güzel hizmetlerde bulunacaksınız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.