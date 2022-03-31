31 Mar 2022 - 10:52- Eğitim G: 31 Mar 2022 - 10:54

Başiskele Kartonsan İlkokulu’nda ağaç dikim etkinliği yapıldı

Orman haftasında Başiskele Kartonsan İlkokulu 2-A Sınıf öğretmeni Özlem Çakır'ın kuruculuğunu yaptığı ''Doğru Mu, Yanlış Mı?'' eTwinning Projesi Etkinliği kapsamında Tema Vakfı Başiskele sorumluluğu İle birlikte ağaç dikim etkinliği yapıldı.
Başiskele Kartonsan İlkokulu’nda ağaç dikim etkinliği yapıldı mask
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Orman Haftası kutlamalarının da yapıldığı törene Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Akkaya, Şube Müdürümüz Müjdat Yüksel, Başiskele Tema Vakfı Başiskele İlçe Sorumlusu Ayşen Erbayrı ve Okul Müdürü Şerif Gezmez katılarak, ''Yavru Tema'' programına katılan öğrencilerle birlikte Başiskele Kartonsan İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine Fidan dikimi gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Akkaya, "Sizlerin doğaya karşı hassas ve bilinçli olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Duyarlılığınız içinizde barındırdığınız orman ve doğa sevgisi dolayısıyla hepinizi yürekten kutluyorum. Sizler de bu fidanlar gibi büyüyecek, milli ve manevi değerlerine bağlı iyi bireyler olarak devletimize ve milletimize güzel hizmetlerde bulunacaksınız" dedi.

31 Mar 2022 - 10:52 - Eğitim

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