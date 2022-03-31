Dilovası’na Yeni Yağmur Suyu Hattı

Altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Dilovası Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon hatları inşa çalışmalarına devam ediyor. İlçenin önemli sorunları arasında yer alan yağmur suyu hattı çalışma startı verildi. Yapılacak çalışma ile Dilovası ilçesinde olası sel baskınlarının önüne geçilecek.
“SEL BASKINLARINI ÖNLEYECEK”
Konu ile ilgili konuşan Dilovası Belediye Başkanı; “İlçemizde yapılacak olan yağmur suyu hatları çalışmaları konusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdür Yardımcısı Necati Çalık ve ekibi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yapılacak olan yeni yatırımlar ile ilçemizde olası sel baskınlarının ve birçok sorunların önüne geçilmiş olacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun' dedi.
“ŞAYİR’DEN BAŞKAN AKIN’A TEŞEKKÜR”
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın verdiği desteklere de dikkat çeken Başkan Şayir, “Yapılan her hizmette yanımızda olan, her yönüyle ilçemizi daha iyi noktalara taşımak adına yatırım ve projelerimizi bir bir hayata geçirirken hiçbir desteğini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın ’a teşekkür ederiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.