Miniklerden geri dönüşüm defilesi

Körfez Belediyesi ilçe genelindeki okullarda sıfır atık konusunda eğitimleri sürdürürken, Hereke Sümer İlkokulu öğrencileri de bu çerçevede farklı bir etkinliğe imza attı. Etkinliğe, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Sümer İlkokulu Müdürü Suat Yazan, veliler ve öğrenciler katıldı.

Hereke Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Hacer Özmen ve Lojistik Bölümü Öğrencileri tarafından tasarlanan proje çerçevesinde çocuklarda çevre ve enerji farkındalığı oluşturmak hedeflendi. Proje çerçevesinde çocuklar tamamen geri dönüştürülebilir ürünlerle tasarlanan kostümlerle podyuma çıktı.

Çocukların kostümlerle renklendirdiği etkinlikte ayrıca oluşturulan serginin de açılışı gerçekleştirildi.