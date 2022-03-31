31 Mar 2022 - 14:12- Gündem G: 31 Mar 2022 - 14:13

İzmit Sanat Akademisi’nde  enstrüman eğitimleri başladı

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik bölümünde solfej, müzik teorisi ve koro eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere enstrüman eğitimleri verilmeye başlandı

İzmit Sanat Akademisi’nde  enstrüman eğitimleri başladı mask

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi alanında uzman eğitmenlerle geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yetenek taraması ile seçilen İzmit’in yetenekli gençleri ve çocukları müzik bölümünde eğitim almayı sürdürüyor. Solfej, müzik teorisi ve koro eğitimlerini tamamlayan öğrenciler enstrüman derslerine başladılar. 


ALANINDA UZMAN KADROSUYLA

Yeterlilikleri dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın tarafından onaylanmış eğitmen kadrosu, Sanat Akademisi Müzik bölümü öğrencileriyle sıkı bir şekilde çalışıyor. Enstrüman eğitimlerine geçiş yapan öğrencilere piyano, gitar, keman, klarnet, viyolonsel, flüt, ritm, şan (ses eğitimi) dersleri veriliyor.

31 Mar 2022 - 14:12 - Gündem

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