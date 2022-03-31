İzmit Sanat Akademisi’nde  enstrüman eğitimleri başladı

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi alanında uzman eğitmenlerle geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yetenek taraması ile seçilen İzmit’in yetenekli gençleri ve çocukları müzik bölümünde eğitim almayı sürdürüyor. Solfej, müzik teorisi ve koro eğitimlerini tamamlayan öğrenciler enstrüman derslerine başladılar.
ALANINDA UZMAN KADROSUYLA
Yeterlilikleri dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın tarafından onaylanmış eğitmen kadrosu, Sanat Akademisi Müzik bölümü öğrencileriyle sıkı bir şekilde çalışıyor. Enstrüman eğitimlerine geçiş yapan öğrencilere piyano, gitar, keman, klarnet, viyolonsel, flüt, ritm, şan (ses eğitimi) dersleri veriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.