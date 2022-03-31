Başkanvekili Akar’dan muhtar derneklerine ziyaret

Geçtiğimiz gün Derince, Karamürsel, Başiskele ve Kartepe İlçelerinde Muhtar Dernek Başkanlarını ziyaret eden TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar dünde Kandıra ve İzmit İlçelerinde Muhtar Dernek Başkanları ile bir araya geldi.

VATANDAŞA EN YAKIN SİZLERSİNİZ

İlk olarak Kandıra Muhtar Dernek Başkanı Mustafa Satılmış, Musa Yener ve muhtarları ziyaret eden TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Demokrasi çarkının en önemli halkasını muhtarların oluşturduğunu belirterek’ Muhtarlarımız vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumu en iyi bilen ve onların ihtiyaçları için yetkili kurumlarla görüşen herhangi bir partinin değil bizzat kendi isimleri ile öne çıkarak seçilen temsilcilerimizdir. Bugün vatandaşımızın içinde bulunduğu ekonomik krizin etkilerini mahallelerinde, köylerinde kimin nasıl durumda olduğunu en bilen sizlersiniz. Bu yüzden yapılacak olan sosyal yardımların muhtarlar eliyle yapılması en doğrusu olur’ dedi.

MUHTARLIK YASASI GEREKLİLİKTİR

Ziyaretlerine Kocaeli Muhtar Derneği Başkanı Derya Uluç ve Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy ile sürdüren Akar, Muhtarları gerçekten demokrasinin temel taşı haline getirmek istiyorsak bir muhtarlık yasasına ihtiyaç var, 82 Kanunda 354 maddede Muhtar geçer ancak tek bir kanunları olması gerekiyor, Muhtar eline alacak, kanunu açacak. Yetkisi, görevi, sorumlulukları, hakları nedir bunları orada görecek. Bir mahallede kim fakir, kim zengin, kimin kaç çocuğu var, o akşam hangi evde tencere kaynamıyor en iyi muhtar bilir. Sosyal yardımlar dağıtılacaksa sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Muhtarların kamu görevi yaptığını yasaların kabul etmesi gerek" dedi. Uluç ve Ersoy TBMM Başkanvekili Haydar Akar’a ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederken, yaşanılan sorunları ve beklentilerini Akar’a ilettiler.

Bu hafta Muhtar Dernek Başkanları ve Muhtar ziyaretlerini sürdüreceğini belirten Akar, yarın da Gölcük Muhtar Derneği Başkanı Bilge Saral’ı ziyaret edecek.