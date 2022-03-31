31 Mar 2022 - 14:26- Asayiş G: 31 Mar 2022 - 14:27

PKK’lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli ve İstanbul illerinde PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
PKK’lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi mask

Terör örgütü PKK\KCK ile irtibatlı olan kişilere finans desteği sağladıkları tespit edilen 5 kişi için Kocaeli İl Jandarma ekipleri, İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, 4 kişi İstanbul’da, 1 kişi ise Kocaeli’nde olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

31 Mar 2022 - 14:26 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.534.838 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Eşini öldürüp çocuğu ile firar etti mask
Eşini öldürüp çocuğu ile firar etti
Yangın sırasında 2 yaşlı kadın panikleyerek fenalaştı mask
Yangın sırasında 2 yaşlı kadın panikleyerek fenalaştı
Akaryakıt istasyonu yetkilisi feci şekilde can verdi mask
Akaryakıt istasyonu yetkilisi feci şekilde can verdi
Gölcük'te feci ölüm! Metrelerce yükseklikten düştü mask
Gölcük'te feci ölüm! Metrelerce yükseklikten düştü
Üzerine lift düşen işçi hastanede yaşamını yitirdi mask
Üzerine lift düşen işçi hastanede yaşamını yitirdi
Kamyonun dorsesi devrildi, sürücü yaralandı mask
Kamyonun dorsesi devrildi, sürücü yaralandı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL