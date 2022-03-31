31 Mar 2022 - 14:27- Gündem G: 31 Mar 2022 - 14:28

İzmit Belediyesi üst yönetiminden Kocaeli İl Halk Kütüphanesine ziyaret

İzmit Belediyesi koordinatörleri, Kütüphaneler Haftası sebebiyle Kocaeli İl Halk Kütüphanesini ziyaret etti

İzmit Belediyesi üst yönetiminden Kocaeli İl Halk Kütüphanesine ziyaret mask

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Alpaslan Güllü, 28 Mart – 3 Nisan Kütüphaneler Haftası sebebiyle Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Önder Bakan’ı ziyaret ederek Kütüphaneler Haftasını kutladı. Ziyarette haftanın anlam ve önemine dair konuşulurken ekip kütüphaneyi gezerek çalışanlarla sohbet etti. Kütüphane görevlilerine “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” kitabı hediye eden ekip, çalışmalarında başarılar diledi. 


VATANDAŞLARA KİTAP HEDİYE EDİLİYOR

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü 28 Mart – 3 Nisan Kütüphaneler Haftası sebebiyle müdürlüğe gelen vatandaşlara da kitap hediye ediyor. Kitap okumanın önemine dikkat çekmek isteyen yetkililer belediye hizmetlerinden faydalanmak veya bilgi almak üzere kuruma gelen vatandaşlara “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” ve “Gençler için Nutuk” kitaplarını hediye ediyor.

31 Mar 2022 - 14:27 - Gündem

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