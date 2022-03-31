Gençlerin tarihi ve kültürel mirasımızı tanımalarını, gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetlerde bulunmalarını amaçlayan “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Kocaeli’ye gelen Uşaklı öğrenciler, Derince’de Başkan Aygün’ün misafiri oldu. Kocaeli genelinde Ormanya, Hannibal Mezarı, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii, Gebze Teknik Üniversitesi ve Dron Park gezisi, Darıca Hayvanat Bahçesi, Yeni Cuma Camii ziyaretleri, TCG Gayret Gemisi gezisi, Seka Kağıt Müzesi ve İzmit Bilim Merkezi ile Derince Harikalar Sahili gezisi, Darıca Gençlik Merkezi Geleneksel Okçuluk etkinliği aktivitelere katılan öğrencileri Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda konuk eden Başkan Aygün, projenin önemine değinerek ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür etti.
31 Mar 2022 - 14:29- Gündem Güncelleme: 31 Mar 2022 - 14:30
Biz Anadolu’yuz!
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Uşak’tan kentimize gelen öğrenciler, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün konuğu oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.