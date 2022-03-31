Biz Anadolu’yuz!

Gençlerin tarihi ve kültürel mirasımızı tanımalarını, gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyetlerde bulunmalarını amaçlayan “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Kocaeli’ye gelen Uşaklı öğrenciler, Derince’de Başkan Aygün’ün misafiri oldu. Kocaeli genelinde Ormanya, Hannibal Mezarı, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii, Gebze Teknik Üniversitesi ve Dron Park gezisi, Darıca Hayvanat Bahçesi, Yeni Cuma Camii ziyaretleri, TCG Gayret Gemisi gezisi, Seka Kağıt Müzesi ve İzmit Bilim Merkezi ile Derince Harikalar Sahili gezisi, Darıca Gençlik Merkezi Geleneksel Okçuluk etkinliği aktivitelere katılan öğrencileri Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda konuk eden Başkan Aygün, projenin önemine değinerek ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür etti.