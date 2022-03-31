Başiskele Kartonsan İlkokulu’nda fidanlar toprakla buluştu

Orman Haftası’nda Başiskele Kartonsan İlkokulu 2-A Sınıf Öğretmeni Özlem Çakır'ın kuruculuğunu yaptığı ''Doğru Mu, Yanlış Mı?'' eTwinning Projesi kapsamında TEMA Vakfı Başiskele Sorumluluğu ile birlikte ağaç dikim etkinliği yapıldı. Etkinliğe Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Şube Müdürü Müjdat Yüksel, TEMA Vakfı Başiskele İlçe Sorumlusu Ayşen Erbayrı ve Okul Müdürü Şerif Gezmez ve öğrenciler katıldı. ''Yavru TEMA'' etkinliğine katılan öğrencilerle birlikte Başiskele Kartonsan İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine fidanlar dikildi.
“SİZLER DE BU FİDANLAR GİBİ BÜYÜYECEKSİNİZ”
Etkinlikte öğrencilere seslenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, "Sizlerin doğaya karşı hassas ve bilinçli olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Duyarlılığınız, içinizde barındırdığınız orman ve doğa sevgisi dolayısıyla hepinizi yürekten kutluyorum. Sizler de bu fidanlar gibi büyüyecek, milli ve manevi değerlerine bağlı iyi bireyler olarak devletimize ve milletimize güzel hizmetlerde bulunacaksınız" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.