31 Mar 2022 - 14:31- Eğitim G: 31 Mar 2022 - 14:33

Başiskele Kartonsan İlkokulu’nda fidanlar toprakla buluştu

Orman Haftası nedeniyle Başiskele Kartonsan İlkokulu’nda TEMA Vakfı İlçe Sorumluluğu ile birlikte fidanlar dikildi. Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, “Sizler de bu fidanlar gibi büyüyecek, devletimize ve milletimize güzel hizmetlerde bulunacaksınız” dedi
Başiskele Kartonsan İlkokulu’nda fidanlar toprakla buluştu mask


Orman Haftası’nda Başiskele Kartonsan İlkokulu 2-A Sınıf Öğretmeni Özlem Çakır'ın kuruculuğunu yaptığı ''Doğru Mu, Yanlış Mı?'' eTwinning Projesi kapsamında TEMA Vakfı Başiskele Sorumluluğu ile birlikte ağaç dikim etkinliği yapıldı. Etkinliğe Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Şube Müdürü Müjdat Yüksel, TEMA Vakfı Başiskele İlçe Sorumlusu Ayşen Erbayrı ve Okul Müdürü Şerif Gezmez ve öğrenciler katıldı. ''Yavru TEMA'' etkinliğine katılan öğrencilerle birlikte Başiskele Kartonsan İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine fidanlar dikildi.

“SİZLER DE BU FİDANLAR GİBİ BÜYÜYECEKSİNİZ”

Etkinlikte öğrencilere seslenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, "Sizlerin doğaya karşı hassas ve bilinçli olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Duyarlılığınız, içinizde barındırdığınız orman ve doğa sevgisi dolayısıyla hepinizi yürekten kutluyorum. Sizler de bu fidanlar gibi büyüyecek, milli ve manevi değerlerine bağlı iyi bireyler olarak devletimize ve milletimize güzel hizmetlerde bulunacaksınız" dedi.

31 Mar 2022 - 14:31 - Eğitim

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