Kar, tipi ve fırtınalı mart ayının ardından yaza geçiş çok hızlı yaşanacak. Hava sıcaklıklarının artacağı nisan ayının ilk gününde yaz havası yaşanacak. Son 15-20 yılın en sıcak nisanını yaşayacağımız bugün (1 Nisan) meteorolojinin sıcaklık tahmini 27 derece. Hissedilecek sıcaklık ise 29/30 derece arasında olacak. Kocaeli’de en sıcak nisan ayı ise 1952 yılının 3 Nisan günü 35 derece olarak kaydedilmişti. Deniz havasının yaşanacağı 1 Nisan’da yetkililer vatandaşları sıcak havaya karşı uyarıyor: “Sabah işe giderken giyiminize dikkat edin!”
31 Mar 2022 - 14:32- Gündem Güncelleme: 31 Mar 2022 - 14:37
Son yılların en sıcak Nisanına hazır mısınız?
Soğuk ve yoğun kar yağışlı mart ayının ardından sıcak bir nisan bizi bekliyor. Bugün için tahmin edilen hava sıcaklığı 27 derece. Kocaeli’de en sıcak nisan ayı ise tam 70 yıl önce 3 Nisan 1952 tarihinde 35 derece olarak kaydedilmişti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.