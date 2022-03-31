31 Mar 2022 - 14:32- Gündem

Son yılların en sıcak Nisanına hazır mısınız?

Soğuk ve yoğun kar yağışlı mart ayının ardından sıcak bir nisan bizi bekliyor. Bugün için tahmin edilen hava sıcaklığı 27 derece. Kocaeli’de en sıcak nisan ayı ise tam 70 yıl önce 3 Nisan 1952 tarihinde 35 derece olarak kaydedilmişti