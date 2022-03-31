Filiz: Büyükşehir’in, yerel kitapçılara katkısı yok

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İlçe Sekreteri Cemil Uslu, İlçe Muhasibi Salim Yaşar, İlçe Başkan Yardımcıları Abdurrahman Akgül, Erol Derin, Nihal Kupşi, Kadın Politikalarından Hayriye Bekar, Yenişehir Mahalle Başkanı Semiha Gündoğdu ile birlikte Kocaeli Yayıncılar ve Kitapçılar Derneği Başkanı Mustafa Anayurtlu, Dernek Başkan Yardımcıları Şeraffetin Ergül ve İlhan Yılmaz'ı ziyarette bulunarak sorunları dinlediler.
“3 MİLYON KİTAP ÜRETİLMESİNE RAĞMEN”
İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, "Ziyaretimiz esnasında kitapçılarımızın sorunlarını dinledik. Mustafa Başkanımız; Büyükşehir Belediyesi’nin yerel kitapçılara katkısı olmadığını, İzmit'te sadece 3 milyon kitap üretilmesine rağmen belediyenin başka şehirlerden kitaplar aldığını, İzmit Belediyesi’nin imkanları dahilinde destek verdiğini aktardı” dedi.
“650 EURO’LUK İTHAL KAĞIT, ŞİMDİ 1.150 EURO”
Filiz, “Başkanımızdan aldığımız bilgilerle, içinde bulunduğumuz ekonomik krizden önce 650 Euro’ya ithal edilen kağıdın şu an 1.150 Euro’ya başka ülkelerden getirildiğini ve ülkemizde bir günde üretilen kağıdın sadece 3 saatlik ihtiyacı karşıladığını öğrendik. İktidarın yanlış politikalarının başında gelen üretimsizlik her sektörü etkilemekte. İktidara yerel temsilcilerine yandaş zengin etmek için seçilmediklerini hatırlatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.