31 Mar 2022 - 14:37- Gündem G: 31 Mar 2022 - 14:38

KOİDER ile İŞKAD ortak projelerde çalışacak

Geçtiğimiz haftasonunu Adana’da geçiren Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER), İş Kadınları Derneği (İŞKAD) üyeleri ile düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. KOİDER ve İŞKAD üyesi kadınlar ortak projelerle de aralıksız çalışacaklarını ifade ettiler
KOİDER ile İŞKAD ortak projelerde çalışacak mask

İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı ve yönetimi, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nilgün Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini Adana’da konuk etti. Kadın girişimcileri desteklemek ve kadın dayanışmasını büyütmek için gerçekleşen toplantıya KOİDER’in de kurucu üyesi olduğu Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Başkanı Huriye Serter de katıldı. Adana Hiltonsa Otel’de düzenlenen toplantıda, işbirliği yapmak ve network ağı oluşturmak için fikir alışverişinde bulunuldu. Kadının üretime katılımının arttırılması üzerine konuşuldu.

“ADANA’DA OLMAK ÇOK GÜZEL”

Toplantıda konuşan KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz, “Şu anda dinamik, kadın dayanışması için gayret gösteren ve güçlü kadınların omuzlarında yükselen bu iki derneğin bir arada olmasından onur duyuyorum. Ve Adana’da olmak çok güzel” dedi. İŞKAD Başkanı Berman Mantı ise, Kocaeli’den Adana’ya gelen kadın girişimcilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı. Mantı, “Her alanda doğru bildiklerimizi dile getiriyoruz. Kadınların kararlılığı, girişimciliği Türkiye’nin sosyal, siyasal ve ekonomik kalkınmasında öncü rol oynayacaktır” dedi. KOİDER ve İŞKAD, ortak projelerle de kadınların geleceğe güvenle bakması için aralıksız çalışacak.

31 Mar 2022 - 14:37 - Gündem

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