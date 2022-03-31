31 Mar 2022 - 14:38- Gündem G: 31 Mar 2022 - 14:39

Körfezli hemşire Yalçın’ın şiir kitabı çıktı

Körfez’de doğup büyüyen ancak eşinin polis olması nedeniyle şu an Manisa’da ikamet eden hemşire Serpil Yalçın’ın ‘Aşk mısın Yağmur mu?’ adını verdiği şiir kitabı yayınlandı

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
Körfezli hemşire Yalçın’ın şiir kitabı çıktı mask

Körfez’de doğan, büyüyen ancak evlendikten sonra eşinin polis olması nedeniyle şimdi Manisa’da yaşayan ve burada bir hastanede hemşire olarak vazife yapan Serpil Yalçın; ‘Aşk mısın, Yağmur musun?’ adını verdiği ilk kitabını yayınladı. Uzun zamandır şiir yazan; derdini, sevincini, arzusunu şiirlerle dile getiren genç şair; ilk kitabını çıkarmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Truva Yayınları’ndan çıkan şiir kitabı; aynı zamanda internet portallarında da satışa sunulduğu bildirildi.

“ÇOK MUTLUYUM”

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılacak olan kitap fuarında da yerini alması beklenen şiir kitabının Körfez’de ve Kocaeli’de de çok sayıda okuyucu tarafından takip edildiği bildirildi. Genç Şair Serpil Yalçın, “Şiirler, bizim her türlü duygumuzu yansıtan konuşma şekilleridir. İlk kitabım. Çok mutluyum. Kitabıma gösterilen ilgiden de çok memnunum” dedi.

31 Mar 2022 - 14:38 - Gündem

Muhabir  Serkan Üldeş

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