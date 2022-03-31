Körfezli hemşire Yalçın’ın şiir kitabı çıktı

Körfez’de doğan, büyüyen ancak evlendikten sonra eşinin polis olması nedeniyle şimdi Manisa’da yaşayan ve burada bir hastanede hemşire olarak vazife yapan Serpil Yalçın; ‘Aşk mısın, Yağmur musun?’ adını verdiği ilk kitabını yayınladı. Uzun zamandır şiir yazan; derdini, sevincini, arzusunu şiirlerle dile getiren genç şair; ilk kitabını çıkarmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor. Truva Yayınları’ndan çıkan şiir kitabı; aynı zamanda internet portallarında da satışa sunulduğu bildirildi.
“ÇOK MUTLUYUM”
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılacak olan kitap fuarında da yerini alması beklenen şiir kitabının Körfez’de ve Kocaeli’de de çok sayıda okuyucu tarafından takip edildiği bildirildi. Genç Şair Serpil Yalçın, “Şiirler, bizim her türlü duygumuzu yansıtan konuşma şekilleridir. İlk kitabım. Çok mutluyum. Kitabıma gösterilen ilgiden de çok memnunum” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.