Şeker: HDP, temelsiz iftiralar atıyor

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, HDP’nin vermiş olduğu araştırma önergesi üzerine AKP Grubu adına söz alarak TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptı. HDP’nin araştırma önergesindeki iddiaların gerçek dışı ve karalamaya yönelik temelsiz iftiralardan oluştuğunu ifade eden Şeker, “Başkan Vekilleri döneminde ve şu anda Diyarbakır Belediyesi’nde yapılan bütün ihaleler kamuoyu önünde canlı yayınlanarak yapılmaktadır. Diyarbakırlı firmalar, diğer şehirlere nasıl gidip ihalelere girip iş alabiliyorsa diğer şehirlerdeki müteahhitler de Diyarbakır'a gidip iş alabilirler. Benim kendi seçim bölgemde -hatırladığım kadarıyla- en az 4 tane Diyarbakırlı firma Büyükşehir Belediyemize ve diğer kurumlara iş yapmaktadır” dedi.

“2-3 MAAŞ ALDIKLARI GERÇEK DIŞI”

Şeker, “Belediye bürokratlarının belediyeden 2-3 maaş aldıkları iddiası var, tamamıyla gerçek dışıdır. Mevcut 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre böyle bir şey olması mümkün değildir ancak bütün büyükşehir belediyelerinde ve şirketi olan bütün belediyelerde üst düzey yöneticiler başkanla birlikte 7/24 saat esasına göre görev yaptığı için mevcut verilen maaşın yetersiz olması nedeniyle belediyelerin şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak bulunurlar ve oradan da huzur hakkı alırlar. Bu geçmişte de öyleydi bugün de böyle, geçmişte HDP'li belediyede de aynı şekilde ödemeler yapılmıştı” dedi.

“DAĞA DEĞİL, HALKA HİZMET EDİLİYOR”

Son olarak Şeker, “HDP'li belediye yönetimindeki 2015 yılı bütçesinde yatırımın sadece yüzde 25'i harcanırken başkan vekilleri döneminde, 2022'de bütçenin yüzde 52'si yatırımlara harcanıyor. Başkan vekilleri döneminde yıllara göre yatırımlar sürekli yukarı yönlü ivmeyle artmaktadır; çünkü belediyenin bütçesi artık dağa değil, halka, şehre hizmet olarak sunulmaktadır diyor, hizmet veren başkan vekillerinin de hepsini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.