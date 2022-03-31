"AKP hem üretimi hem tüketimi bitirdi, maaş yetmedi"

İktidarın hem üretimi hem de tüketimi bitirdiğini belirten CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, “Türk-İş Mart Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira, 4 kişilik ailenin açlık sınırı ise 4 bin 928 lira olarak hesaplandı. Bunlarla beraber temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliği de dikkat çekti. Kimi ürüne yüzde yüze yakın fahiş zamlar geldiği görüldü. Özellikle meyve, sebzeye ve baklagillere gelen zamlar halkı tedirgin etti. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de açıklandı. Bir önceki aya göre artış gösterdi ve aylık 6 bin 473 lira oldu” dedi.

“HALK DERSİNİ SANDIKTA VERECEK”

Soyluçiçek, “Bu zamların yegane sebebi AKP'nin uyguladığı yanlış politikalar. Çünkü AKP en başından beri onca uyarılarımıza rağmen ucube bir ekonomik kalkınma planı getirdi. Yetmedi üreticiyi zora soktu. Tarım ülkesi olan Türkiye'de en nihayetinde tarımı bitirdi. Üretici üretemedi, yurt dışı zam üstüne zam uyguladı. Olan yine halka oldu. Her şeye fahiş zam geldi. Maaşlar yetemez oldu. Asgari ücrete, memura, emekliye zam yapılmalı dedikçe iktidar sorumluluklarından kaçtı. Ama bu iktidarın son günleri. Halk AKP'ye dersini sandıkta verecek, ömür boyu muhalefete mahkum edecek" şeklinde konuştu.