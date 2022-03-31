Büyükakın, istifa sürecini anlattı!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde 3 yılını değerlendirdi. ‘Sevdamız Kocaeli’ başlıklı sunumun gerçekleştirildiği toplantıya Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, belediye birim müdürleri, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, ilçe belediye başkanları, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İSTİFA SÜRECİNİ ANLATTI

3 yılını anlatan Büyükakın, “Zaman çok hızlı geçiyor. Başladığımız günden bu yana 3 yıl çok hızlı bir şekilde geçmiş. Bilecik Valisi iken yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız aradı ve dedi ki ‘istifa ediyorsunuz, sizi büyükşehir adayı olarak ilan ediyoruz’ dedi. Buraya geldik; ertesi gün sayın Cumhurbaşkanımız aday tanıtım toplantısında adaylığımızı ilan etti ve 128 gün boyunca çalıştık. O zamana kadar Cumhur İttifakı’nın adayıydık ondan sonra herkesin başkanı olacak şekilde çalışmaya başladık. Belediye nedir dediğinizde anlatacağım en önemli kelime ‘emanet’ kavramı olur. Asla akıldan çıkarmamamız gereken ikinci husus biz bu emaneti bu milletten aldık; rızasını kazanmamız gereken tek merci de milletti. Millete borcumuz vardı; milletin dışında herhangi bir güç odağı ya da güçlü bizim için rızası alınacak makam olamazdı. Bunu hiç akıldan çıkarmadan çalışmamız gerekiyordu. 1095 gün oldu” dedi.

DEVAM EDEN PROJELERİ ANLATTI

Büyükakın, sunumu devamında şu ifadelere yer verdi; “Bayram dahil olmak üzere, gece dahil olmak üzere, gün dahil olmak üzere 1095 gündür durmadan, şikayet etmeden, yorulmadan koşturmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim kulağımızda sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği talimatlar, büyüklerimizin öğütleri var. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi gereğince asıl makamın insan olduğunu, Kocaeli’deki hemşerilerimiz olduğunu, onların mutluluğu için çalıştığımızı akıldan çıkarmadan devam ediyoruz. Tamamlanan eser ve hizmetlerimizin sayısı 309 tane. Bunların 66 tanesi ulaşım, 44’ü altyapı, 66 üst yapısı, 45’i çevre ve şehircilik, 48 sosyal ve kültürel hizmet, 11 istihdam ve üretim, 29’u da pandemi. Bunların toplam bedeli 4 buçuk milyar lira. Toplam 102 tane iş sahada devam ediyor. 29’u ulaşım, 29’u altyapı, 25’i üst yapı, 16’sı çevre ve şehircilik, 3’ü de istihdam ve üretim. İhale ya da proje aşamasında 155 eser ve hizmet ihale sürecinde. Bunların bedeli ise 2 milyar 600 milyon 393 bin 982 TL.