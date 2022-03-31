31 Mar 2022 - 14:48- Gündem G: 31 Mar 2022 - 14:50

Büyükakın, istifa sürecini anlattı!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gerçekleştirdiği 3 yıl değerlendirme toplantısında, Bilecik Valisi iken gelen karar doğrultusunda yaşadığı istifa sürecini anlattı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Büyükakın, istifa sürecini anlattı! mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde 3 yılını değerlendirdi. ‘Sevdamız Kocaeli’ başlıklı sunumun gerçekleştirildiği toplantıya Büyükakın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, belediye birim müdürleri, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, ilçe belediye başkanları, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İSTİFA SÜRECİNİ ANLATTI

3 yılını anlatan Büyükakın, “Zaman çok hızlı geçiyor. Başladığımız günden bu yana 3 yıl çok hızlı bir şekilde geçmiş. Bilecik Valisi iken yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız aradı ve dedi ki ‘istifa ediyorsunuz, sizi büyükşehir adayı olarak ilan ediyoruz’ dedi. Buraya geldik; ertesi gün sayın Cumhurbaşkanımız aday tanıtım toplantısında adaylığımızı ilan etti ve 128 gün boyunca çalıştık. O zamana kadar Cumhur İttifakı’nın adayıydık ondan sonra herkesin başkanı olacak şekilde çalışmaya başladık. Belediye nedir dediğinizde anlatacağım en önemli kelime ‘emanet’ kavramı olur. Asla akıldan çıkarmamamız gereken ikinci husus biz bu emaneti bu milletten aldık; rızasını kazanmamız gereken tek merci de milletti. Millete borcumuz vardı; milletin dışında herhangi bir güç odağı ya da güçlü bizim için rızası alınacak makam olamazdı. Bunu hiç akıldan çıkarmadan çalışmamız gerekiyordu. 1095 gün oldu” dedi.

DEVAM EDEN PROJELERİ ANLATTI

Büyükakın, sunumu devamında şu ifadelere yer verdi; “Bayram dahil olmak üzere, gece dahil olmak üzere, gün dahil olmak üzere 1095 gündür durmadan, şikayet etmeden, yorulmadan koşturmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim kulağımızda sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği talimatlar, büyüklerimizin öğütleri var. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi gereğince asıl makamın insan olduğunu, Kocaeli’deki hemşerilerimiz olduğunu, onların mutluluğu için çalıştığımızı akıldan çıkarmadan devam ediyoruz. Tamamlanan eser ve hizmetlerimizin sayısı 309 tane. Bunların 66 tanesi ulaşım, 44’ü altyapı, 66 üst yapısı, 45’i çevre ve şehircilik, 48 sosyal ve kültürel hizmet, 11 istihdam ve üretim, 29’u da pandemi. Bunların toplam bedeli 4 buçuk milyar lira. Toplam 102 tane iş sahada devam ediyor. 29’u ulaşım, 29’u altyapı, 25’i üst yapı, 16’sı çevre ve şehircilik, 3’ü de istihdam ve üretim. İhale ya da proje aşamasında 155 eser ve hizmet ihale sürecinde. Bunların bedeli ise 2 milyar 600 milyon 393 bin 982 TL.
# AKP İLE İLİŞKİLİ:
Şeker: HDP, temelsiz iftiralar atıyor mask
Şeker: HDP, temelsiz iftiralar atıyor
AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı kim olacak? mask
AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı kim olacak?
Ağaç katliamına Şeker’den tepki mask
Ağaç katliamına Şeker’den tepki
AKP’li Çakır: Esnafımızın her zaman destekçisiyiz mask
AKP’li Çakır: Esnafımızın her zaman destekçisiyiz
AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Özdemir istifa etti! mask
AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Özdemir istifa etti!
Acay’dan sağlık çalışanlarına ziyaret! mask
Acay’dan sağlık çalışanlarına ziyaret!
Katırcıoğlu’ndan tepki: “Ne işlere kaldınız” mask
Katırcıoğlu’ndan tepki: “Ne işlere kaldınız”
Ellibeş: “Doğumdan, evde bakıma, sosyal devlet, milletimizin yanında” mask
Ellibeş: “Doğumdan, evde bakıma, sosyal devlet, milletimizin yanında”
“Cumhurbaşkanımız İzmit meclis üyeleri çok çalışsın dedi” mask
“Cumhurbaşkanımız İzmit meclis üyeleri çok çalışsın dedi”
AKP İzmit İlçe Danışma’da eleştiriler Hürriyet’e, övgüler Büyükakın’a: “Hangi yalanı düzeltelim” mask
AKP İzmit İlçe Danışma’da eleştiriler Hürriyet’e, övgüler Büyükakın’a: “Hangi yalanı düzeltelim”

31 Mar 2022 - 14:48 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.534.838 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfezli hemşire Yalçın’ın şiir kitabı çıktı mask
Körfezli hemşire Yalçın’ın şiir kitabı çıktı
KOİDER ile İŞKAD ortak projelerde çalışacak mask
KOİDER ile İŞKAD ortak projelerde çalışacak
Biz Anadolu’yuz! mask
Biz Anadolu’yuz!
İzmit Belediyesi üst yönetiminden Kocaeli İl Halk Kütüphanesine ziyaret mask
İzmit Belediyesi üst yönetiminden Kocaeli İl Halk Kütüphanesine ziyaret
Başkanvekili Akar’dan muhtar derneklerine ziyaret mask
Başkanvekili Akar’dan muhtar derneklerine ziyaret
İzmit Sanat Akademisi’nde  enstrüman eğitimleri başladı mask
İzmit Sanat Akademisi’nde  enstrüman eğitimleri başladı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL