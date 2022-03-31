Çınar Akademi’nin ücretsiz deneme sınavı başvuruları için son gün yarın!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğüyle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi’de ücretsiz deneme sınavları başlıyor. Ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kurslarının verileceği Çınar Akademi’de sınavlar 2-3 Nisan tarihlerinde başlayarak her hafta sonu uygulanmaya devam edecek.



SINAV STRESİNİ YENECEKLER

Öğrenciler Çınar Akademi için gerçekleştirilecek sınavlara 1 Nisan (yarın) tarihine kadar izmit.bel.tr adresinden başvuru yapabilecek. Her hafta farklı bir sınavla kendilerine deneyecek olan adaylar hem farklı soru tarzları görecek hem de sınav stresini yenecekler. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına göre eksikliklerinin olduğu konularda takviye alabilecekler.